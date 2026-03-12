TÜBİTAK Fen Lisesi: Bilim Adayları Yetiştiriyor - Son Dakika
TÜBİTAK Fen Lisesi: Bilim Adayları Yetiştiriyor
12.03.2026 12:52
TÜBİTAK Fen Lisesi, öğrencilerini bilim olimpiyatlarına hazırlayarak nitelikli bilim insanları yetiştiriyor.

TÜBİTAK Fen Lisesi, uyguladığı özel öğretim programıyla temel bilimler, bilişim teknolojileri, yazılım ve havacılık ile uzay teknolojileri alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı adaylarını geleceğe hazırlıyor.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde kurulan lisede eğitim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının "Özel Program Uygulayan Fen Lisesi Öğretim Programları" kapsamında hazırlık sınıfından itibaren yeteneklerine yatkın hissettikleri bölümü seçerek bilim olimpiyatlarına hazırlanmaya başlıyor.

Alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim verilen ve daha önce yarışmalara katılmış tecrübeli öğrencilerden destek alan öğrenciler, yaz ve kış döneminde 14 gün boyunca kamp yapıyor. Milli takıma seçilmek için 4 aşamadan geçen öğrenciler, aşamaları başarıyla tamamlarsa 50 kişiden oluşan kadroyla uluslararası bilim olimpiyatlarına katılıyor.

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda 8, Bölgesel Bilim Olimpiyatları'nda 20 madalyası bulunan TÜBİTAK Fen Lisesi, doğru yönlendirmeyle öğrencilerin bilgi seviyesini en üst düzeye çekip beyin gücü kaynağını ortaya çıkarmak amacıyla bilim olimpiyatlarına hazırlığı etkin şekilde kullanıyor.

"Bilimsel altyapıyı oluşturmak çocuk ve ülke için büyük avantaj"

TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Dr. Hacı Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, öğrencileri motive etmek ve doğru yönlendirmek için bilim olimpiyatlarını araç olarak kullandıklarını söyledi.

Öğrencilerin hazırlık sınıfında yönlendirildikleri alanlarda iyi ilerlemeler kaydettiğini ve seçtikleri alanlarda çok ciddi temel altyapı oluşturduklarını aktaran Yıldırım, ülke genelinde yapılan ulusal sınavda seçilen 50 öğrencinin yaz kampının ardından aralık ayında ulusal madalya sınavına girdiğini anlattı.

Yıldırım, bu sınavda yaklaşık 24 madalya alan öğrencilerin üniversiteye geçiş için ek puan kazandığından bahsederek, şubat aylarında düzenlenen kış kampına dahil edilen öğrencilerin branşlara göre ülkelerini temsil etmek için 3. ve 4. aşamayı geçerek takıma seçildiklerini kaydetti.

Öğrencilerin olimpiyatlar sayesinde temel bilimlerde bilgi ve becerilerini geliştirdiklerine değinen Yıldırım, "Beyin gücünü ve kaynağını nasıl ortaya çıkaracaksınız. Bunun için bu tarz olimpiyatlar düzenleniyor ki temel bilimler veya diğer branşlarda becerisi olan çocukları seçmiş oluyorsunuz. Bunun madalya ve ödül kısmı çocuklar için motivasyon ama asıl kazancımız bu konularda yetenekli çocukları ortaya çıkarmak. Liseden sonra bu çocuklar doğru yönlendirilirse çok iyi verim alınabilecek öğrenciler. Lise seviyesindeki bir çocuk şu anda üniversite seviyesinde fizik, matematik sorusu çözebiliyor. Böyle bir kabiliyet elde etmiş oluyor." diye konuştu.

Yıldırım, asıl gayelerinin temel bilimlere yatkın çocukları keşfedip eğitim hayatları boyunca yönlendirmek ve desteklemek olduğunu dile getirerek, "Biz temel bilimler dedik ama öğrenci elektrik mühendisliği veya tıpta da devam edebilir. Sonuçta çocukta temel olarak bilimsel altyapıyı oluşturmuş oluyorsunuz. Bu, çocuk ve ülke için büyük avantaj. Sonraki yıllarda çok daha hızlı gelişiyor. Hangi alana giderse gitsin öğrencilerimiz bu temel altyapıyı almış olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Disiplin kazandım, kendime daha net bir hedef sağlamış oldum"

12. sınıf öğrencisi Hilye Rana Eser, geçen yıl 20-27 Temmuz'da Filipinler'in Manila kentinde düzenlenen "36. Biyoloji Olimpiyatları"nda gümüş madalya kazandığını söyledi.

Okulunun yönlendirmesiyle biyoloji alanında temel bilgiye sahip olduğunu anlatan Eser, "Olimpiyata başlamak ve bunun üzerinde çalışmak hiç aklımda yoktu. Okul bize böyle bir imkan sağlamış olmasa bizler kesinlikle bu konular üzerinde ilerleme kaydedemezdik. Büyük bir zaman ve disiplin sarf etmeniz gereken bir alan. Okul ve derslerden sonra onu da bir şekilde sağlayıp devam ettirmek gerekiyor. Bu yüzden de okulun desteği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar ve yapay zeka alanında olimpiyatlara katılarak 2 altın ve 4 bronz madalya kazanan 11. sınıf öğrencisi Noyan Cantürk, okulunun aksine uluslararası çaptaki okullarda çalışma ortamı ve arkadaş eksikliği olduğunu kaydetti.

Cantürk, olimpiyatlara hazırlanan öğrenci sayısının çok olmasının birbirlerini etkilediğine değinerek, "Disiplin kazandım, kendime daha net hedef sağlamış oldum. İleride kriptografiyle uğraşmak istiyorum. Ülkemizde özellikle savunma sanayisine destek veren kriptocu kuruluşlar var. Bunlardan birinde çalışmak istiyorum." dedi.

"2025 Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları"nda gümüş madalya kazanan 12. sınıf öğrencisi Aslıhan Boğa da okul derslerinde ve olimpiyat konularında ilerlemenin kendisine keyif verdiğini kaydetti."

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Tübitak, Bilim, Son Dakika

