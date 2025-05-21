Türk Telekom'dan Wi-Fi 7 Testi - Son Dakika
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Teknoloji

Türk Telekom'dan Wi-Fi 7 Testi

Türk Telekom\'dan Wi-Fi 7 Testi

Türk Telekom, Wi-Fi 7 standardını mesh ağlarda test ederek 10 Gbps'i aşan hızlara ulaştı.

21.05.2025 12:02
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TÜRK Telekom, Wi-Fi teknolojilerine yön veren önemli uluslararası organizasyonlardan olan Wireless Broadband Alliance (WBA) ve ağ ürünleri üreticisi TP-Link ile Wi-Fi 7 standardını mesh ağlarda test ederek öncü bir çalışma gerçekleştirdiğini duyurdu. Wi-Fi 7'nin performansını gerçek ortamda test eden Türk Telekom, saha denemesinde 10 Gbps üzeri hızlara ulaşarak yeni nesil kablosuz bağlantı standartları için referans niteliğinde bir performans seviyesi sunduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Çalışmalarını WBA ve TP-Link iş birliği ile hayata geçiren Türk Telekom, yeni Nesil Wi-Fi teknolojilerini kullanarak mesh ağlar ile bağlanmış noktalar arasında yüksek kapasiteli veri transferini gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen deneme, Wi-Fi 7 teknolojisinin 10 Gbps üzeri hızlara ulaşarak yeni nesil kablosuz bağlantı standartları için referans niteliğinde bir performans seviyesi sunduğunu ortaya koydu. WiFi 7 mesh teknolojisinin yüksek çözünürlüklü video akışları, endüstriyel IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri, AR/VR uygulamaları, oyun ve gerçek zamanlı iletişim uygulamaları gibi modern teknolojilerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olduğunu belirtti.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, " Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri olarak geleceğin teknolojilerine yönelik öncü adımlar atmayı sürdürüyoruz. Hayatın her alanını kapsayan dijitalleşme ve gelişen yeni nesil teknolojiler ile birlikte erişim ihtiyaçları da değişiyor. İletişim teknolojilerinde gelişmeleri yakından takip ediyor, küresel iş ortaklarımızla birlikte dünya standartlarına yön veren çalışmalar yapıyoruz. WBA ve TP Link ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile mesh ağlarda rekor hız değerlerine ulaştık. Güçlü altyapımız ve bağlantı teknolojilerindeki öncü çalışmalarımızla ülkemizi yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

WBA CEO'su Tiago Rodrigues, test sonuçlarına ilişkin "Bu deneme, yeni nesil Wi-Fi teknolojisinin benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını hızlandırma misyonumuz açısından önemli bir dönüm noktasıdır" diye konuştu.

Türk Telekom ve TP-Link'in Wi-Fi 7 teknolojisini gerçek dünya koşullarında başarıyla hayata geçirmesi, bu teknolojinin kullanıma hazır olduğunu ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için yüksek bant genişliği gerektiren deneyimlere hazır olduğunu gösteriyor" dedi.

TP-Link Türkiye Ülke Müdürü Ryan Yang, gerçekleştirilen testlere ilişkin, "TP-Link olarak kablosuz ağ teknolojilerinde daima mükemmelliği hedefliyor; yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz. Türk Telekom ve WBA iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Wi-Fi 7 testlerinde elde edilen hızlar, bağlantı teknolojilerinin sınırlarını zorlayan önemli bir başarıyı temsil ediyor" diye konuştu.

Testler, teorik hesaplamaların ötesine geçerek, gerçek ortamda Wi-Fi 7 mesh bağlantısının kablolu erişim kadar hızlı bir performans sunduğunu ortaya koyarken, 6 Ghz 320 MHz kanal genişliği ve diğer bantların da birlikte kullanılması sayesinde, daha yüksek veri aktarım hızları sağlandığı belirlendi.

Kaynak: DHA

Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Telekom, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türk Telekom'dan Wi-Fi 7 Testi - Son Dakika

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