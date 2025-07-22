Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı

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Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı
22.07.2025 17:36
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Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı
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Roketsan, IDEF 2025 Fuarı'nda dört ayaklı insansız kara sistemi KOZ'u tanıttı. 4 güdümlü mühimmat taşıyabilen KOZ, otonom ve uzaktan kumandalı modlarda çalışıyor, 2.5 saate kadar kesintisiz görev yapabiliyor. Sistem, zorlu arazilerde keşif ve taarruz görevlerine destek sağlayacak.

Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşu Roketsan, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında insansız kara sistemleri alanında çığır açacak yeni teknolojisi KOZ'u kamuoyuna tanıttı. Dört ayaklı yapısıyla dikkat çeken KOZ, özellikle zorlu arazilerde sağladığı yüksek denge ve çeviklikle öne çıkıyor.

OTONOM HAREKET, GÜÇLÜ SALDIRI YETENEĞİ

KOZ, hem otonom hem de uzaktan kumandalı olarak çalışabilme kapasitesine sahip. Üzerinde taşıdığı 4 güdümlü mühimmat ile taarruz görevlerine etkin destek verebilen sistem, aynı zamanda keşif, gözetleme ve özel operasyonlar için ideal bir platform olarak konumlandırılıyor.

Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir oyuncu kazandırdı

2.5 SAAT KESİNTİSİZ GÖREV SÜRESİ

Yeni nesil insansız kara aracı, 2.5 saate kadar kesintisiz görev süresi sunarak operasyonel sahada uzun soluklu kullanım avantajı sağlıyor. Bu süre zarfında KOZ, insan riskini minimize eden görevlerde yüksek verimlilikle görev alabiliyor.

TÜRK SAVUNMA GÜCÜNE STRATEJİK KATKI

Roketsan tarafından geliştirilen KOZ'un en önemli hedeflerinden biri, insan kaybını en aza indirerek tehlikeli görevlerde aktif rol üstlenmesi. Özellikle dar alanlı, mayınlı veya düşman unsurların yoğun olduğu bölgelerde kullanılması beklenen sistem, Türkiye'nin savunma gücüne yeni nesil stratejik destek sunmayı amaçlıyor.

KOZ'UN ÖZELLİKLERİ;

  • 4 güdümlü mühimmat taşıma
  • 2.5 saate kadar kesintisiz görev süresi
  • Otonom & uzaktan kumandalı modlar
  • Dengeli, zorlu arazi kabiliyeti
  • Taarruz, keşif ve özel görev desteği
Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir oyuncu kazandırdı

ERDOĞAN: DESTAN YAZIYORUZ

Öte yandan fuarda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayimizin yerlilik oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı. 20 milyar doları aşan ciro ile savunma sanayimiz adeta destan yazıyor. Tüm ihtiyaçlarımızı kendi kaynaklarımız ile karşılıyoruz. SİHA'larımızın konsepti büyük yankı uyandırıyor. Aynı şekilde dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir" ifadelerine yer verdi.

Teknoloji, Roketsan, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Putçular gelmeden 32 31 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bunu abd 20 yıl önce yapmıştı 16 37 Yanıtla
    ahmet3353:
    chp neden yapmadı 20 yıl önce 26 7
    28510:
    ABD 20 yıl önce yaptı diye biz yapmayalımmı. hadi diyelim yapmayalım. o zaman ABD bize işine gelirse vericek. gelmezse vermiyecek. ölemi. arkadaşlar takoz olmayalım destek olalım lütfen. yapanların eline sağlık olsun her yapılan şey. daha iyisinin yapılacağına işarettir. 23 0
    Omer KAHYA:
    senin gibiler varken abd ye gerek yok 19 3
    Cengiz Sevgili:
    özgürlük anıtınıda 250 yıl önce yapmışlardı… 8 1
  • Murat Avci:
    12 şehit verdiğimiz mağaraya işte bunu gönderecektiniz.. 41 5 Yanıtla
    ahmet3353:
    ecelin önüne geçilmez.kaderlerinde şehitlik varmış 8 14
    Zafer Bekler:
    nerde o kafa 0 0
  • Aganın Oglu:
    yahu bunun yerine Demokrasi Abidesi yapılsa daha iyi olmaz mı, neymiş bu bir savaş iti, bize sigara içen eşek heykeli lazım...Ülke ancak öyle kurtulur 27 11 Yanıtla
  • null:
    20 yıl geriden gidiyoruz 10 27 Yanıtla
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