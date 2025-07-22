Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı

Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşu Roketsan, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında insansız kara sistemleri alanında çığır açacak yeni teknolojisi KOZ'u kamuoyuna tanıttı. Dört ayaklı yapısıyla dikkat çeken KOZ, özellikle zorlu arazilerde sağladığı yüksek denge ve çeviklikle öne çıkıyor.

OTONOM HAREKET, GÜÇLÜ SALDIRI YETENEĞİ

KOZ, hem otonom hem de uzaktan kumandalı olarak çalışabilme kapasitesine sahip. Üzerinde taşıdığı 4 güdümlü mühimmat ile taarruz görevlerine etkin destek verebilen sistem, aynı zamanda keşif, gözetleme ve özel operasyonlar için ideal bir platform olarak konumlandırılıyor.

2.5 SAAT KESİNTİSİZ GÖREV SÜRESİ

Yeni nesil insansız kara aracı, 2.5 saate kadar kesintisiz görev süresi sunarak operasyonel sahada uzun soluklu kullanım avantajı sağlıyor. Bu süre zarfında KOZ, insan riskini minimize eden görevlerde yüksek verimlilikle görev alabiliyor.

TÜRK SAVUNMA GÜCÜNE STRATEJİK KATKI

Roketsan tarafından geliştirilen KOZ'un en önemli hedeflerinden biri, insan kaybını en aza indirerek tehlikeli görevlerde aktif rol üstlenmesi. Özellikle dar alanlı, mayınlı veya düşman unsurların yoğun olduğu bölgelerde kullanılması beklenen sistem, Türkiye'nin savunma gücüne yeni nesil stratejik destek sunmayı amaçlıyor.

KOZ'UN ÖZELLİKLERİ;

4 güdümlü mühimmat taşıma

2.5 saate kadar kesintisiz görev süresi

Otonom & uzaktan kumandalı modlar

Dengeli, zorlu arazi kabiliyeti

Taarruz, keşif ve özel görev desteği

ERDOĞAN: DESTAN YAZIYORUZ

Öte yandan fuarda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayimizin yerlilik oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı. 20 milyar doları aşan ciro ile savunma sanayimiz adeta destan yazıyor. Tüm ihtiyaçlarımızı kendi kaynaklarımız ile karşılıyoruz. SİHA'larımızın konsepti büyük yankı uyandırıyor. Aynı şekilde dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir" ifadelerine yer verdi.