Türkiye, Milli Haberleşme Uydusu Üreten 10 Ülkeden Biri Haline Geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye, milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geliyor. Kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemimizi oluşturacağız. Kendi savunma sanayi sistemlerimizi, kendi konumlama, zamanlama sistemimizle destekleyeceğiz. Uzayda da tıpkı savunma sanayi ve havacılıkta olduğu gibi iddia sahibi ülkelerden biri olacağız." dedi.
Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sakarya Gençlik Buluşması'na katıldı.
Buradaki konuşmasında Kacır, Türkiye'nin, 2000'li yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna çıktığını ve peşi sıra gökyüzüne imzasını atan projeleri gerçekleştirdiğini belirtti.
Kacır, şöyle devam etti:
"Şimdi bu hedefleri daha ileri taşıyoruz; Milli Uzay Programı'nı gerçekleştiriyoruz. İşte Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı uzay bilim misyonumuz, bu iddianın en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Alper Bey, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanlarının hazırladığı deneyleri gerçekleştirdi ama aslında en önemli başarı, Türk çocuklarının gönlünde bundan sonrasına ilişkin uzaya dair dev hedeflerin oluşması oldu. İnşallah bu yolculuğa devam edeceğiz.
Milli Uydu Programı'mızı gerçekleştiriyoruz. İmece uydusunu ürettik. Türksat 6A'yı önümüzdeki aylarda uzaya gönderiyoruz. Türkiye, milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geliyor. Kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemimizi oluşturacağız. Kendi savunma sanayi sistemlerimizi, kendi konumlama, zamanlama sistemimizle destekleyeceğiz. Uzayda da tıpkı savunma sanayi ve havacılıkta olduğu gibi iddia sahibi ülkelerden biri olacağız."
"Türkiye, ihracatını 22 yılda 36 milyar dolardan 256 milyar dolara çıkardı"
Bakan Kacır, daha sonra Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle iftar yaptı.
Kacır, buradaki konuşmasında da gelecek dönemde ülkenin gelişmesi, kalkınması ve bugünkünden daha ileri seviyelere gelmesine katkı vereceklerini söyledi.
Türkiye'nin, ihracatını 22 yılda 36 milyar dolardan 256 milyar dolara çıkardığını belirten Kacır, "Yani bir Türkiye'nin üzerine 7 Türkiye ilave ettik adeta. Türkiye bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci. Ticari araç üretiminde Avrupa'da birinci. Demir-çelik, çimento, düz cam, güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider. İnsansız hava aracı üretiminde dünyada lider. Allah'a hamdolsun bütün bunlar ortaklaşa koyduğumuz katkı, verdiğimiz emek, döktüğümüz alın ve akıl teri sayesinde. Sizlere minnettarız. Rabbim işlerinizi kolay kılsın." dedi.
Kacır, işçilerin ailelerine selam ileterek, "Biz ne yapıyorsak hep merkezine gençleri, çocukları koyarak yapmaya çalışıyoruz çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin geleceği onlar. Onlar bu bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacaklar ve inşallah Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmak onların sayesinde mümkün olacak. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu kapı açıldı. Milletimiz bu yola çıktı. İnşallah bu yolda hep birlikte birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Yerel seçimlere işaret eden Kacır, "Bu seçimlerde de inşallah desteğinizi bekliyoruz. Gerçek belediyecilik, eser, hizmet ve proje siyasetinden yana milletimizin takdirde bulunacağını ümit ediyoruz. Milletimiz ne derse başımızın üstünde yeri var. İnşallah inanıyoruz ki 31 Mart'tan sonra da belediyelerimizle el ele, omuz omuza, sırt sırta vereceğiz, bu muazzam kalkınma hamlesini hep beraber sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Kacır, Sakarya'nın organize sanayi bölgelerinde 30 bine yakın kişinin çalıştığını dile getirerek, "OSB'lerde 22 yıl önce 415 bin kardeşimiz çalışıyordu. Şimdi 2 milyon 600 bin kardeşimiz çalışıyor. 11 bin işletme aktifti, şimdi 58 bin işletme aktif. Muazzam bir yolcuk, kalkınma hamlesi. İnşallah bu hamleyi önümüzdeki dönemde hep birlikte devam ettirelim diyorum." diye konuştu.
Bakan Kacır'a programlarında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ve SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ eşlik etti.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye, Milli Haberleşme Uydusu Üreten 10 Ülkeden Biri Haline Geliyor - Son Dakika
Peugeot'nun yenilenen modeli 2024 Peugeot 208, Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, geniş bir görünüm sunan far tasarımı ve güncellenmiş iç mekan özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle sunulan 2024 Peugeot 208, yakıt tasarrufu ve yüksek performans vaat ediyor. Fiyatları ise 1,210,500 TL ile 1,396,500 TL arasında değişiyor.
Konya'da, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait bir F-5 savaş uçağı, 3'üncü Ana Jet Üssü'ne iniş yapmak üzereyken düştü. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı belirtildi. Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5 uçağıyla ilgili daha önce de bazı talihsiz olaylar yaşandığı ve bu son olayın detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedeflediğini belirtti. Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi alanlarını artırmak için organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı.
Gelen son bilgiler, Apple Vision Pro cihazının beklenenden daha erken global satışa başlayabileceğini gösteriyor. Apple'ın yapacağı dil güncellemesiyle birlikte Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece dillerinin cihaza eklenmesi, ürünün bu ülkelere de yakın zamanda geleceği yorumlarına sebep oldu. Cihazın Amerika'da satışa çıkmasının ardından diğer ülkelerdeki fanlar, ürüne ulaşmak için çeşitli yollar deniyor. Apple yönetiminin ise cihazın yüksek fiyatı nedeniyle tedarik sürecini uzatmak istediği konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Vision Pro'nun global satışına haziran ayında başlanması bekleniyor.
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kuluçka Merkezi Açılış Töreni, İslam dünyasının ve küresel girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, geleceğin girişimcileri için başlangıç yaptı. Bakan Kacır, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanındaki ilerlemelerin küresel rekabette önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.
Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda potansiyel sinerjileri incelemek üzere bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzaladı. İki şirketin yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirme konusunda, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan bağlayıcı olmayan niyet mektubu, işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ön bir adımı teşkil ediyor. İşbirliği niyeti, Ford Trucks ve Iveco arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirilerek AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözümleri geliştirmeyi ve karbon salımının azaltımı için aerodinamiği iyileştirmeyi amaçlıyor.
Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzay misyonunu başarıyla tamamladıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer hedeflerine devam ettiklerini söyledi. Gençlik Buluşması'nda konuşan Gezeravcı, havacılık tutkusunun çocukluğundan beri devam ettiğini ve Türkiye'nin uzay alanındaki 10 stratejik hedefinden sadece birini gerçekleştirdiklerini belirtti. Gezeravcı, gençlerin Türkiye'nin uzay eko sisteminde önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, hikayenin öznesinin gençler olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?