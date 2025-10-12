Türkiye, Mobil Kullanımda Avrupa'nın Zirvesinde - Son Dakika
Son Dakika
Teknoloji

Türkiye, Mobil Kullanımda Avrupa'nın Zirvesinde

Türkiye, Mobil Kullanımda Avrupa\'nın Zirvesinde
12.10.2025 13:39
2025'te Türkiye, ortalama 493 dakika ile Avrupa'da en fazla mobil görüşme yapan ülke oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi.

TÜRKİYE MOBİL KULLANIM SÜRESİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ

Bakan Uraloğlu, toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4'ünün bireysel, yüzde 18,6'sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade ederek, " Türkiye, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 493 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye telefon kullanım süresinde Avrupa'nın zirvesinde! 3 ayda 155 bin yıllık görüşme yapıldı

3 AYDA 155 BİN YILLIK TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor" ifadesini kaydetti.

Haziran sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 405 olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 751'dir. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından 'İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti', 'Altyapı İşletmeciliği Hizmeti' ve 'Sabit Telefon Hizmeti' şeklinde sıralanıyor" ifadelerini kullandı.

2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu vurgulayan Uraloğlu, ayrıca, bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarının yüzde 8,8, sabit trafik miktarının ise yüzde 5,8 oranında arttığını kaydederek, "Trafiğin büyük bir kısmını yüzde 95,8'ini mobilden mobile giden trafik oluşturdu" dedi.

Türkiye telefon kullanım süresinde Avrupa'nın zirvesinde! 3 ayda 155 bin yıllık görüşme yapıldı

"97 MİLYON GENİŞBANT İNTERNET ABONE SAYISINA ULAŞTIK"

Uraloğlu, genişbant internet abone sayısının; 20,7 milyonunun sabit abone, 76,6 milyonunun mobil abone olduğunu kaydederek, "Toplam 97,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken en yüksek artış yüzde 36,6'lık bir oranla 'Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)' abone sayısında, onu takiben de yüzde 24'lük bir oranla da 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 577 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 637 bin kilometre olmuş ve yüzde 10,6 oranında artış gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Abdülkadir Uraloğlu, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye, Mobil Kullanımda Avrupa'nın Zirvesinde - Son Dakika

15:07
