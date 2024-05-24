Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay alanında yeni hedefler konulduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay alanında yeni hedefler konulduğunu açıkladı

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay alanında yeni hedefler konulduğunu açıkladı

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin savunma sanayisinin artık kabuğuna sığmaz bir noktaya geldiğini ve uzay alanında çalışma yapmak isteyen başka ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde farklı uzay platformları ve uzay istasyonları kurmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin kendi roketini aya ulaştırmayı hedeflediğini ve Türksat 6A adlı yerli haberleşme uydusunun temmuz ayında uzaya gönderileceğini söyledi.

24.05.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Ülkenin savunma sanayinin artık kabuğuna sığmaz bir noktaya geldiği bu zamanda artık kendi ihtiyacımızı görecek, uzay alanında çalışma yapmak isteyen başka ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bugün yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını alacak farklı uzay platformları ve uzay istasyonları kurmak niyetindeyiz." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen Bilim, Kültür, Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Gezeravcı, Türkiye'deki gençlerin her daim altın değerinde potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Gençlere ilham kaynağı olacak bir görevi alınlarının akıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Gezeravcı, "Memleketimizin 100 yıllık tarihinde gerçekleştirdiğimiz bu görevle bu memleketin parlak zekalı insanlarının ortaya koyduğu bilimsel deneyleri orada alanında özgün çalışmalar olarak tamamlamaktan son derece mutluyuz." ifadesini kullandı.

Gezeravcı, 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu hatırlatarak, tarihten gelen tecrübe eksikliğine rağmen 2 yıllık bir hazırlığın ardından uzay alanında yeni hedefler konulduğunu vurguladı.

Bu alanda ülke evlatlarının nice başarılar yaşayacağını vurgulayan Gezeravcı, şöyle devam etti:

"2026-2028 yılları arasında kendi ülkemizde yapmış olduğumuz bir roketi kendi sistemimizle aya ulaştırmayı planlıyoruz. Halihazırda yapmış olduğumuz hazırlık süreçlerinde oraya erişebilecek bir roketimiz ve bu alanda buna etki sağlayacak sistemimizle ilgili çalışmalarımızın büyük kısmı tamamlanmış vaziyette. Bizim niyetimiz dünyanın atmosferinden emniyetli şekilde çıkardığımız roketin kendi etrafında ve dünya etrafında dönen ayda spesifik bir noktaya sert iniş yapması, çaktırılması. Buradan çıkan tecrübeyle hemen ardından üzerinde bir faydalı yükle, bilimsel bir üniteyle ay üzerine yumuşak iniş yaparak ayda planlanan yine 2026'yı başlangıç kabul edecek şekilde başlayacak olan bilimsel çalışmaların platformunda hak sahibi olmak."

"Farklı uzay platformları ve uzay istasyonları kurmak niyetindeyiz"

Gezeravcı, bir diğer önemli hedefin Uzay Limanı Programı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim insani uzay misyonumuz da dahil bugüne kadar göndermiş olduğumuz uyduları malumunuz bu alanda faaliyet gösteren platformların olduğu ülkelerden şu ana kadar gönderdik. Ülkemiz savunma alanında halihazırda uzayın resmi limiti 100 kilometreyi aşan roketleri yapabiliyor. Ülkenin savunma sanayinin artık kabuğuna sığmaz bir noktaya geldiği bu zamanda artık kendi ihtiyacımızı görecek, uzay alanında çalışma yapmak isteyen başka ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bugün yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını alacak farklı uzay platformları ve uzay istasyonları kurmak niyetindeyiz. Bu alanda ülkemiz zaten belli adımları attı. Devlet büyüklerimiz tarafından uygun görüldüğünde bununla ilgili detayları sizlerle paylaşıyor olacağız."

Türkiye'nin yerli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın temmuz ayında uzaya gönderileceğine değinen Gezeravcı, "İstatistikler önemli. Öz güvenimizi pekiştiren somut veriler. Bu alanda bizi 11'nci ülke durumuna sokuyor. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 ülkenin arasında bu uydunun fırlatılmasıyla 11'nci ülke oluyoruz, bu alanda kendi yerli imkanlarıyla bu faaliyeti gerçekleştirebilen." diye konuştu.

Alper Gezeravcı, savunma sanayisinde kullanılan bileşenlerden cep telefonlarına kadar her üründe GPS'in büyük önemi olduğuna dikkati çekerek, "GPS olmadığında elinizdeki telefonların bir işlevi kalmıyor. Dolayısıyla bu alanda da bağımsız, tamamen kendi kontrolünde olan haberleşme üniteleri, navigasyon sistemleriyle bu süreçleri yürüten ülke olmamız yolunda çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Gezeravcı, 5 yaşından itibaren pilot olmayı hayal ettiğini dile getirerek, "İş uzay konusuna geldiği zaman internette, sinemalarda insanlı uzay misyonlarıyla ilgili bir şey gördüğümde durup bir adım geri atılıyordu ve boyun bükülüyordu. Çünkü benim zihnimde o güne kadar insanlı uzay misyonları başka milletlerin çocuklarının hayaliydi." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Gezeravcı salondaki öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay alanında yeni hedefler konulduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 18:57:18. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay alanında yeni hedefler konulduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement