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Bugün Uber Türkiye tarafından düzenlenen etkinlikte Uber Türkiye Ülke Müdürü Neyran Bahadırlı ile bir araya gelen ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, şirkete dair birçok bilgiyi birinci ağızdan alarak paylaştı. Peki Uber Türkiye'de son durum ne? Kullanıcı ve taksici sayısı kaç oldu? İşte tüm detaylar…

Uber Türkiye, 7 milyona yakın kullanıcı sayısına ulaştı!

Uber, 2023 yılında kaydettiği büyüme rakamlarıyla sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Şirketin platform üzerinden elde ettiği ciro, geçtiğimiz yıl 137 milyar doları aşarak, büyük bir iş hacmine ulaştığı. Aynı zamanda, dünya genelindeki toplam aktif kullanıcı sayısı da 150 milyonu geçti.

Türkiye pazarında da önemli başarılara imza atan Uber, uygulamanın indirilme sayısının 6.7 milyonu aştığını ve şu anda 10 şehirde faaliyet gösterdiğini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde öncelikli olarak sarı taksi plakalarıyla hizmet veren Uber, ayrıca siyah taksi, geniş taksi ve turkuaz taksi gibi premium hizmetlerle de kullanıcılarına kaliteli seçenekler sunuyor. Ayrıca Nevşehir'de sunulan balon turu hizmeti gibi yenilikçi projelerle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Uber, Hindistan yatırımlarını artırıyor! Yeni projeler geliyor

Platformda kayıtlı 45 bin taksi sürücüsü ve 35 milyon yolculuk çağrısı ile Uber, Türkiye'deki ulaşım sektöründe oldukça önemli bir oyuncu konumuna geldi. Türkiye, Uber'in globalde en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olarak öne çıkarken, şirketin 2024 hedefleri arasında da Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.

2023 yılının son çeyreğinde İstanbul'da başlatılan taksi rezervasyon özelliği, geleneksel taksi hizmetlerine modern bir alternatif sunarak büyük ilgi gördü. Uber'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Nevşehir'de hayata geçirdiği Uber Balon hizmeti de ulusal ve uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

Sosyal sorumluluk kapsamında, her yıl gerçekleştirilen kitap bağış kampanyası ve deprem felaketinden sonra bölgeye sağlanan destek gibi projelerle topluma katkıda bulunmaya devam eden şirket, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda sağlama hedeflerine de önem verdiğini söyledi.

2024 yılında yenilikçi projeleri ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle sektördeki etkisini artırmayı ve Türkiye'de hızlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Şirketin sürdürülebilirlik ve sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda da teknolojinin getirdiği yeniliklerle ulaşım sektöründeki dönüşümüne liderlik edebileceği söyleniyor.