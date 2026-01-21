Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı

Evde kahve deneyimini yapay zeka destekli barista asistanı ve yüksek kişiselleştirme ile buluşturan Philips Café Aromis, İstanbul'da gerçekleştirilen özel bir lansmanla tanıtıldı. Marka elçisi, ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Philips'in kahve alanındaki köklü uzmanlığı ve Philips Café Aromis'in sunduğu kişiye özel deneyim ön plana çıktı. Arzum Onan, günlük yaşamında kahvenin önemli bir ritüel olduğunu vurgularken, Philips Café Aromis'ten aldığı ilhamı yansıtarak tasarladığı kahve kupasını davetlilere armağan etti.

Philips Café Aromis marka elçisi Arzum Onan etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Hayatımda denge benim için çok önemli. Gün içinde kendime ait küçük anlar yaratmaya çalışıyorum ve kahve bu anların vazgeçilmez bir parçası. Philips Café Aromis ile bu ritüel zamanla bana uyum sağlayan, beni anlayan bir deneyime dönüşüyor. Bazen güne güçlü bir espressoyla başlamak, bazen daha yumuşak bir kahveyle durup nefes almak istiyorum. Philips'in barista asistanı sayesinde evde kahve deneyimi benim için çok daha keyifli ve kaliteli hale geliyor."