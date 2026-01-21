Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı

Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı
21.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Philips'in mükemmel kahve deneyimini yeniden tanımlayan yeni ürünü Café Aromis'in lansmanında, marka elçisi Arzum Onan kişisel kahve ritüellerini ve "kendi mükemmelini bulma" anlayışını paylaştı.

Evde kahve deneyimini yapay zeka destekli barista asistanı ve yüksek kişiselleştirme ile buluşturan Philips Café Aromis, İstanbul'da gerçekleştirilen özel bir lansmanla tanıtıldı. Marka elçisi, ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Philips'in kahve alanındaki köklü uzmanlığı ve Philips Café Aromis'in sunduğu kişiye özel deneyim ön plana çıktı. Arzum Onan, günlük yaşamında kahvenin önemli bir ritüel olduğunu vurgularken, Philips Café Aromis'ten aldığı ilhamı yansıtarak tasarladığı kahve kupasını davetlilere armağan etti.

Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı

Philips Café Aromis marka elçisi Arzum Onan etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Hayatımda denge benim için çok önemli. Gün içinde kendime ait küçük anlar yaratmaya çalışıyorum ve kahve bu anların vazgeçilmez bir parçası. Philips Café Aromis ile bu ritüel zamanla bana uyum sağlayan, beni anlayan bir deneyime dönüşüyor. Bazen güne güçlü bir espressoyla başlamak, bazen daha yumuşak bir kahveyle durup nefes almak istiyorum. Philips'in barista asistanı sayesinde evde kahve deneyimi benim için çok daha keyifli ve kaliteli hale geliyor."

Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı
Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı
Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı
Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı

Arzum Onan, Teknoloji, Philips, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler inanamadı Dere siyah akmaya başladı Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton’dan anlamlı hareket Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton'dan anlamlı hareket
4.5 yıllık imza atıldı Mathias Lovik Trabzonspor’da 4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert tepki: Akıl fukara olunca... Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl fukara olunca...
Öldürülen Atlas Çağlayan’la ilgili provokatif paylaşım yaptı, tutuklandı Öldürülen Atlas Çağlayan'la ilgili provokatif paylaşım yaptı, tutuklandı
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Danimarkalı siyasetçi Vistisen’den Trump’a: Defolun gidin Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin
Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği anlar güvenlik kamerasında Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği anlar güvenlik kamerasında
Oosterwolde’nin talipleri artıyor Oosterwolde'nin talipleri artıyor

16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:58
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 16:11:55. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Arzum Onan, kahvede mükemmelini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.