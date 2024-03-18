vivo T3 5G Hindistan'da piyasaya sürülüyor - Son Dakika
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Teknoloji

vivo T3 5G Hindistan'da piyasaya sürülüyor

vivo T3 5G Hindistan\'da piyasaya sürülüyor

vivo, bütçe dostu akıllı telefon yelpazesine yeni bir model olan vivo T3 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, T3'ün 21 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceğini duyurdu. Cihazın özellikleri hakkında bazı detaylar da ortaya çıktı.

18.03.2024 12:40  Güncelleme: 13:00
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vivo, bütçe dostu akıllı telefon yelpazesine bir model daha eklemeye hazırlanıyor. vivo T3 5G olarak adlandırılacağı belirtilen cihaz için tarih verildi. Global pazara sunulacak yeni modelden neler bekliyoruz? İşte detaylar.

vivo T3 5G 21 Mart'ta çıkıyor

Çinli teknoloji devi, vivo T3 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, vivo T3'ün 21 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. T3'ün tüm özellikleri henüz açıklanmamış olsa da, lansman öncesinde bazı önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

vivo T3 5G Hindistan'da piyasaya sürülüyor

Söylentiler, vivo T3'ün MediaTek Dimensity 7200 yonga setinden güç alacağını ortaya koydu. Ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip 6,58 inç AMOLED ekrana yer vermesi de bekleniyor. Kutudan Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile çıkacak.

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Kamera cephesinde ise sızıntılar, arka tarafında 50 Megapiksel Sony IMX882 birincil sensöre işaret ediyor. Cihazın ön tarafında ise ekrana gömülü 16 Megapiksel selfie kamerası yer alacak. 8 GB RAM ile gelecek ve 128 GB/ 256 GB depolama alanı seçenekleri olacak.

44W hızlı şarjdan beslenen 5,000mAh kapasitesinde bir bataryadan beslenecek. Ancak vivo'nun henüz bu spekülasyonları doğrulamadığının altını çizmek gerekiyor.

Multitask like a pro and #GetSetTurbo with the all-new #vivoT3 5G. Launching on 21st March.

To know more, search on Flipkart! ?

#vivoT3 #5G #vivoSeriesT #GetSetTurbo #GenTurbo pic.twitter.com/0nQ2bvEJej

— vivo India (@Vivo_India) March 15, 2024

Sızan bilgilere göre T3 5G başlangıç fiyatı 240 dolar olabilir. İlk olarak Hindistan'da piyasaya sürülmesi beklenen modelin ülkemizde satışa çıkacağı tarih ise belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce vivo T3 neler sunacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji vivo T3 5G Hindistan'da piyasaya sürülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: vivo T3 5G Hindistan'da piyasaya sürülüyor - Son Dakika
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