vivo, yeni amiral gemisi X300 Ultra’yı 15.000 TL’ye varan indirim fırsatıyla Türkiye’de ön satışa sundu!

13.07.2026 – Akıllı cihaz ve hizmetleri odağına alarak güçlü tasarıma sahip ürünler üreten dünyanın lider teknoloji şirketlerinden vivo, X Serisi’nin bugüne kadarki en gelişmiş ve en güçlü amiral gemisi modeli X300 Ultra’yı Türkiye’de resmen ön satışa sundu. 13–25 Temmuz tarihleri arasında sürecek ön satış döneminde kullanıcılar, vivo'nun resmi online satış sitesi üzerinden ZEISS iş birliğiyle geliştirilen cihaza avantajlı koşullarla ön sipariş verebilecek. Ön satış dönemine özel indirim fırsatlarının ardından X300 Ultra, Türkiye’de Bozkır Yeşili renk seçeneğiyle ve çok sınırlı sayıda, ilk olarak yine vivo’nun resmi online satış sitesi üzerinden kullanıcılarla buluşacak.

Sadece telefonu satın alacaklar için 15.000 TL'ye varan indirim

Telefonun Türkiye’deki satış fiyatı 129.999 TL olarak belirlendi. Ön satış döneminde sipariş verecek tüm kullanıcılar doğrudan 10.000 TL indirim avantajından yararlanarak cihaza 119.999 TL’ye sahip olabiliyor. 1-13 Temmuz tarihleri arasındaki ön kayıt döneminde kayıt oluşturan kullanıcılar ise kazandıkları 5.000 TL ön kayıt indirimini bu fırsatla birleştirerek toplam 15.000 TL indirim elde edebiliyor ve telefonu 114.999 TL’ye satın alabiliyor.

Telefoto kiti ile birlikte satın alacaklar için 17.998 TL’ye varan indirim

X300 Ultra’nın gelişmiş kamera yeteneklerinden farklı odak uzaklıklarında yararlanmak isteyen kullanıcılar için üç ayrı paket seçeneği de sunuluyor.

Paket Seçeneği Paket İçeriği İndirim Kampanyalı Fiyat

Standart Kit X300 Ultra + X300 Ultra Grip + 200mm Extender Gen 2 16.999 TL 138.998 TL

Ultra Kit X300 Ultra + X300 Ultra Grip + 400mm Extender Gen 2 Ultra 15.999 TL 143.998 TL

Master Kit X300 Ultra + X300 Ultra Grip + 400mm Extender Gen 2 Ultra + 200mm Extender Gen 2 17.998 TL 157.998 TL

ZEISS imzalı gelişmiş kamera sistemi

ZEISS ile ortak mühendislik çalışmalarıyla geliştirilen X300 Ultra; üç farklı kameradan oluşan bir sistem sunuyor. Cihazın 200 MP sensörü, yüksek zoom seviyelerinde bile olağanüstü ayrıntıları yakalarken optik görüntü sabitleme ve hareket takipli otomatik odak özellikleri, özellikle hareketli sahnelerde daha kararlı ve ayrıntılı çekimler yapılmasına yardımcı oluyor. X300 Ultra ile birlikte kullanılabilen vivo ZEISS Telefoto Uzatıcı Gen 2 Ultra, uzaktaki sahnelerin daha yakından görüntülenmesine imkân tanıyor. Kamera sistemi, uyumlu telefoto uzatıcılarla birlikte 200 mm ve 400 mm odak uzaklıklarında da 200 MP optik görüntü çıkışını destekliyor.

4K video ve gelişmiş ses kaydı

X300 Ultra, tüm arka kameralarında yüksek kaliteli video kaydı sunuyor. Farklı odak uzaklıklarında 4K 120 fps 10 bit Log Video ve 4K 120 fps Dolby Vision Video formatlarını destekleyen cihaz, ultra geniş açılı çekimlerden telefoto çekimlere kadar farklı kamera seçeneklerinde tutarlı bir video deneyimi sağlıyor. Profesyonel Video Modu ise çekim ayarları üzerinde daha fazla kontrol sunuyor. Geliştirilmiş Dörtlü Mikrofon Ses Kayıt Sistemi, farklı çekim ortamları için altı temel ses kayıt seçeneğiyle geliyor. Sistem, hedeflenen sesleri öne çıkarırken ortam gürültüsünü azaltmaya yardımcı oluyor.

Güçlü performans ve uzun süreli kullanım

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan X300 Ultra’nın sıvı soğutma sistemi, uzun süreli 4K video kayıtlarında ve yoğun kullanım sırasında cihazın performansını korumasını destekliyor. 6600 mAh kapasiteli pili bulunan cihazda, 100 W hızlı şarj ve 40 W kablosuz şarj desteği bulunuyor. IP68 ve IP69 toza ve suya dayanıklılık derecelendirmeleriyle gelen X300 Ultra için 5 yıllık işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıllık güvenlik desteği sunuluyor.