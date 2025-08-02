Yalova'da TEKNOFEST Drone Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Yalova'da TEKNOFEST Drone Şampiyonası Başladı

Yalova\'da TEKNOFEST Drone Şampiyonası Başladı
02.08.2025 14:59
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TEKNOFEST 2025 kapsamındaki Drone Şampiyonası'nın 2. etabı Yalova'da gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2'nci etabı, Yalova'da başladı.

TEKNOFEST 2025 çerçevesinde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2'nci etabı, Atatürk Stadyumu'nda başladı. Programa, TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Teknoloji ve hız tutkunlarını buluşturan şampiyonada, bireysel pilotların yüksek hızlı ve çevik FPV (First Person View) yarış dronlarıyla kıyasıya rekabet etti. Şampiyonada, 182 başvuru arasından TEKNOFEST KKTC'de gerçekleşen ilk etabı başarıyla tamamlayan 13 farklı ilden 21 yarışmacı mücadele etti. Yarışlar yalnızca analog video iletim sistemiyle gerçekleştirilirken yarışmacılar hız, zamanlama, çeviklik ve engel geçiş başarısıyla değerlendirilecek. Eleme usulüyle ilerleyecek yarışmanın sonunda dereceye giren pilotlar hem para ödülünün sahibi olacak hem de uluslararası prestije sahip World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Etap sonunda birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek. Ayrıca yarışmacılara teknik destek amacıyla her katılımcıya bir set motor da temin edildiği öğrenildi.

'İLGİ VE ALAKA KISA SÜREDE ZİRVEYE ULAŞTI'

Yalova'da düzenlenen 2'nci etap hakkında açıklamalarda bulunan TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "TEKNOFEST'i dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yapan en önemli argümanlardan biri, milletimizin bu işe ilgi ve alaka duyması. Ciddi anlamda, kısa sürede ilgi ve alakanın zirveye ulaştığı, milyonlarca katılımın, yarışmacının başvurmasıyla aşikardır. Çok kısa sürede, hızlı bir şekilde, milletimiz bunu bekliyormuş gibi bir durumla karşılaştık. Bugün de TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nın 2'nci etabını burada gerçekleştiriyoruz. Burada finale kalacak arkadaş, Türkiye'yi en iyi şekilde World Drone Cup'ta, İstanbul'da bizi temsil edecek. Bu, İstanbul için 2025 yılı için yeni bir başlangıç. İnşallah bundan sonra farklı şehirlerde, farklı yarışmaları icra ediyor olacağız" dedi.

Saymaz ayrıca, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi'nde gerçekleştirecekleri, 17-21 Eylül'de TEKNOFEST'in doğduğu yere, İstanbul Atatürk Havalimanı'na herkesi beklediklerini dile getirdi.

'MİLLİ TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

KKTC yarışlarında birinci olan ve 10 yıldır FPV sistemli yarış dronelarıyla ilgilendiğini belirten milli sporcu Hüseyin Ablak (29), "Her yıl yarışmaya katılıyorum. Bu yıl ilk etapta, birinci oldum. Burada da hedefi aynı başarıyı göstermek. Çünkü çok çalıştım. Burada biz milli teknolojiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu dronları kendimiz üretiyoruz, yazılımlarını kendimiz yapıyoruz. TEKNOFEST'e teşekkür ederim. Hedefim, hayalim, milli teknolojiyi, kendimi geliştirmek, yeni şehirler, ülkeler görmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Yalova'da TEKNOFEST Drone Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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