Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır? - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

GPT-4'ün yeni sürümüyle birlikte yapay zeka artık gerçekçi ve detaylı fotoğraflar oluşturabiliyor. GPT-4'ü kullanarak veya farklı platformlardan ücretsiz veya ücretli hizmetlerden yararlanarak yapay zeka ile fotoğraf oluşturabilirsiniz. Microsoft Copilot da ücretsiz bir servis olarak kullanılabilir. Yapay zekanın geleceği hakkında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

10.03.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
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Henüz bir veya iki yıllık bir teknoloji olmasına rağmen yapay zeka, kendini de geliştirebildiğinden dolayı ilk sürümlerinden çok daha işlevsel hale geldi. Özellikle GPT-4'ün tanıtılmasıyla birlikte yapay zekalara olan talep yükseldi ve bir çok yeni özellik kullanıma sunuldu.

GPT-4'ün yeni sürümüyle birlikte artık gerçekçi ve detaylı fotoğraflar dahi oluşturabiliyoruz. Eğer siz de yapay zeka ile fotoğraf oluşturmak istiyorsanız, işte yapay zeka fotoğraf oluşturma yolları…

Yapay zeka ile nasıl detaylı fotoğraf oluşturulur?

Son zamanlarda GPT-4'ün DALL-E desteğiyle birlikte yapay zekaların resim oluşturulması için kullanılması bir hayli yükseldi. İnsanlar bu teknoloji sayesinde artık daha detaylı, daha gerçekçi, ve kolaylıkla fotoğraflar oluşturabiliyorlar.

Ayrıca, bu fotoğraflar farklı stillerde de yapılabiliyor. Tabii ki, onlarca yapay zeka fotoğraf oluşturma aracı olmasına rağmen çoğu ücretli ve birkaç tanesi ücretsiz olarak hizmet veriyor. Gelin beraber nasıl yapay zeka ile fotoğraf oluşturabileceğinize bakalım.

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

Geliştirilen teknolojilerle ve yapay zeka öğrenimi ile birlikte artık çoğu platformda istediğimiz resimleri oluşturabiliyoruz. Fakat bazıları kaliteli iken çoğundan istediğimiz verimi elde edemiyoruz. İlk olarak önerim GPT-4 kullanmanız olur fakat OpenAI üzerinden resim oluşturmak istiyorsanız GPT-4 için aylık 20 dolar ödemeniz gerekiyor. Bu abonelikte GPT-4'ün çoğu özelliğine erişebilirsiniz ve yapay zekanın gücünü kullanabilirsiniz.

Yapay zeka, Türkiye şehirlerini çizdi! Malatya bildiğimiz gibi…

Ek olarak, Canva, Picsart gibi platformlar da şu anda AI resim oluşturmanıza izin veriyor. Eğer daha önceden de gördüyseniz bazı Discord kanalları aracılığıyla da yapay zeka fotoğraf oluşturabilirsiniz. Midjourney, Wombot, ve BlueWillow gibi servisler size Discord üzerinde yapay zeka ile resim oluşturmanıza olanak sağlar.

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

Microsoft Copilot yapay zeka fotoğraf oluşturma yolları

Şimdi gelin birlikte alternatif ve ücretsiz bir servis olan Microsoft Copilot'a göz atalım. Bu servis Microsoft tarafından geliştirilmektedir ve GPT-4'ü ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır. GPT-4 kadar etkili olmasa da internete olan erişimi ve özellikleri sayesinde yeterli olacaktır. Ayrıca, Copilot'tan yapay zeka fotoğraf oluşturabilirsiniz. İşte detaylar:

İlk olarak Microsoft Copilot'a girin ve mail adresinizle giriş yapın. Daha sonrasında sizi aşağıdaki gibi bir ekran karşılayacak. Bu ekranda konuşma stilini değiştirebilir, sağ tarafta eski sohbetlere erişebilir, ve isterseniz eklentiler kurabilirsiniz.

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

Daha sonrasında "Bana istediğini sor…" kısmından yaptırmak istediğimiz resim hakkında bilgisi olup olmadığını sorabiliriz veya bir konuşma başlatmak için "Resim oluşturabiliyor musun?" tarzında sorular da sorabiliriz. Bunları yapmanıza gerek yok fakat yapay zekanın ne kadar bilgisi olursa o kadar iyi olacaktır. Örneğin, ben İstanbul hakkında resimler oluşturmak istiyorum:

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

Copilot'a bilgisini arttırmasını ve bilgiye erişmesini istedim. Böylelikle resmi oluştururken daha detaylı oluşturabilecek. Şimdi de İstanbul hakkında fotoğraflar oluşturmasını istiyorum.

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

Daha da detaylandırmasını istedim ve işte ortaya çıkan bazı sonuçlar:

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

Peki siz yapay zekanın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka fotoğraf oluşturma yollarını daha önce denediniz mi ve çıkan sonuçları beğendiniz mi? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır? - Son Dakika

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