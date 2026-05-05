Yapay Zeka Uçuşlarda Geleceği Değiştiriyor
Yapay Zeka Uçuşlarda Geleceği Değiştiriyor

05.05.2026 19:41
Emre Özcan, yapay zekanın uçaklardaki yardımcı rolünü ve gelecekte tam otonom uçuş olasılığını değerlendirdi.

YAPAY zeka teknolojilerinin mesleklerde aktif olarak kullanılmasının ardından 'Mesleklerin Geleceği' isimli kitabı yazan Bilişim Uzmanı Emre Özcan, uçaklarda yapay zekanın kullanımına ilişkin, "Yapay zeka geliştikçe ve öğrendikçe tam karar alabilen, bunları uygulayabilen, sonuçlarını analiz edebilen ve raporlayabilen bir yapıya bürünüyor. Süreçleri öğrendikçe, rotayı ezberledikçe ve pilotların uçuş esnasında aldığı kararları analiz ettikçe, gelecek yıllar içerisinde uçakların yapay zeka ile uçabileceği bir yapıya dönüşmesinden bahsetmek mümkün. Yapay zeka şimdilik yardımcı pilotun yerini alacak, pilotların işini kolaylaştıracak" dedi.

Yapay zeka kullanımının artmasıyla 'Mesleklerin Geleceği' kitabını kaleme alan Bilişim Uzmanı Emre Özcan, son zamanlarda havacılık sektöründe gündemde olan yapay zeka pilot projesini değerlendirdi. Yapay zekanın sadece yardımcı rolü üstleneceğini ve pilotların işini kolaylaştıracak analiz ve veriler sağlayabileceğini ifade eden Özcan, "Uçakta bulunabilecek ve uçuş sırasında karşılaşılabilecek senaryolara dahi tahminler sunabilen, bildirim ve otomasyon sistemleri üzerinden yakıt verimliliğinden uçuşta karşılaşılabilecek tüm senaryolara kadar verileri pilotların önüne sunabilecek bir sistemi farz ediyoruz. Bu sistem aslında gelecekte tam otonom hale gelebilir" dedi.

'YAPAY ZEKA İLE UÇAKLARIN UÇABİLECEĞİNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN'

Yapay zekanın geliştikçe tam karar alabilen bir yapıya bürüneceğini ifade eden Bilişim Uzmanı Özcan, "Yapay zeka geliştikçe ve öğrendikçe tam karar alabilen, bunları uygulayabilen, sonuçlarını analiz edip raporlayabilen bir yapıya bürünüyor. Süreçleri öğrendikçe, rotayı ezberledikçe ve pilotların uçuş esnasında aldığı kararları analiz ettikçe, bu yapı belki bugün değil ama gelecek yıllar içerisinde tam otonom hale gelip yapay zeka ile uçakların uçabileceği bir yapıya dönüşebilir. Bu değişim zamanla gerçekleşecek ve yapay zekanın öğrendikçe gelişeceği bir süreçten bahsediyorum. Özellikle yolcular açısından güven konusu önemli. Yolcuların uçağa bindiği güven duygusu açısından pilotsuz uçak deneyimi ürkütücü gelebilir. Bu nedenle halen pilotlara ihtiyaç var ancak yapay zeka önümüzdeki yıllarda yardımcı rolde daha fazla görev üstlenecek. Bunu da yolcular olarak hissedeceğiz" diye konuştu.

'HAVALİMANI GİRİŞİNDE BAŞLAYAN YAPAY ZEKA KULLANIMI UÇAKLARDA DA DEVAM EDİYOR'

Havacılıkta sadece uçuşlarda değil, güvenlik noktasında da yapay zekanın ön plana çıktığını ifade eden Emre Özcan, "Pasaport kontrol noktalarında biyometrik doğrulamaların sistem üzerinden yapay zeka ile analiz edilmesi, risk oluşturabilecek kişi gruplarının tespit edilmesi, isim bilgilerinin eşleştirilmesi ve yüz takibi gibi işlemler anlık olarak yapılabiliyor. Emniyet Müdürlüğü de özellikle biyometrik yüz tanıma sistemlerinde yapay zekayı aktif olarak kullanıyor. Güvenlik anlamında da öne çıktığını görüyoruz. Havalimanı girişinde başlayan yapay zeka kullanımı uçaklarda da devam ediyor" dedi.

'YAPAY ZEKAYA YANLIŞ BİLGİ GİRİLMESİ GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURUYOR'

Yapay zekanın temelde insan öğrenimine bağlı olduğunu ifade eden Özcan, "İnsanlar yapay zekaya bir şeyler öğrettikçe, yapay zeka bunları öğrenir ve uygular. Doğru şekilde geliştirilip kullanıldığında güvenlik açısından büyük kolaylık sağlar. Bunun dışında yapay zekayı kötüye kullanan bir kesim de var. Özellikle kişisel bilgilerin ele geçirilmesi ve başkaları üzerinden kullanılması ciddi sorunlar oluşturuyor. Havacılık sektöründe yapay zeka kontrolüne bırakılan sistemlerde yanlış veri girilmesi durumunda, rota gibi kritik bilgiler insan denetiminden geçmelidir. Aksi halde yanlış veri, yapay zeka açısından bir güvenlik tehdidi oluşturabilir" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Son Dakika

