YÖK'ten İHA Savunma Sistemi Geliştirildi - Son Dakika
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Teknoloji

YÖK'ten İHA Savunma Sistemi Geliştirildi

YÖK\'ten İHA Savunma Sistemi Geliştirildi
23.06.2025 14:22
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Ankara Bilim Üniversitesi, yapay zeka ile İHA'ları tespit ve etkisiz hale getiren sistem geliştirdi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nun (YÖK) üniversite-sanayi iş birliği projesi kapsamında, Ankara Bilim Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ekip, insansız hava araçlarının (İHA) tespit, teşhis, sınıflandırma ve etkisiz hale getirilmesine yönelik hava savunma sistemi geliştirdi.

Ankara Bilim Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri öğrencilerinden oluşan ekip, YÖK'ün üniversite-sanayi iş birliği projesi kapsamında İHA'ların tespit, teşhis, sınıflandırma ve etkisiz hale getirilmesine yönelik yenilikçi bir sistem geliştirdi. TÜBİTAK destekli projede yapay zeka kullanılarak, çoklu sensörler bir araya getirildi. Sistem, 10 kilometre içinde olan dronları tespit edip, sınıflandırabiliyor. Dron saldırısı tespit edilmesi halinde, 6 kilometrelik alanda söz konusu saldırıyı önlemek için dronlar sistem tarafından imha edilebiliyor.

'TEHDİDE GÖRE SAVUNMA MEKANİZMASI GELİŞTİRİYOR'

Projeyi yapan ekipten, Ankara Bilim Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Can Çelik, son zamanlarda patlayıcı dronlar ya da dron saldırılarının çok yaygın olduğunu ve bunları engellemek için hava savunma sistemi geliştirdiklerini belirterek, "Tamamen kendi yapay zekamızla dronları tespit ediyoruz. İçindeki sensörlerle dronun imhasını ve güvenli bir hava sahası sağlıyoruz. Yapay zeka her ne görürse onu algılar. 6 kilometre dahilindeki her şeyi algılayabiliyoruz. Gördüğümüz her görüntüyü aslında dron, İHA, kuş şeklinde algılayabiliyoruz. 4-5 kilometre içerisinde de belirlenen tehdide göre bir savunma mekanizması geliştiriyor ve yapay zeka ona göre o mesafede imha sağlıyor" dedi.

Çelik, projeyle sınır korunmasına ve güvenliğine destek olmayı istediklerini vurgulayarak, "Aynı zamanda sınır ötesinde de çok destek olmasını isterim. Bu ucuz maliyetli İHA'ların zaten hedef bölgesi bu. Ucuz maliyet sayesinde ki bu gerçekten 4 bin, 5 bin lira civarında bir şey. Belli bir bölgede arama, tarama yapabilir, oradaki insanların ya da binaların bilgisini bize sağlayabilir. Projemiz, ucuz maliyeti ve seri üretim kapasitemiz sayesinde sınır ve sınır ötesi bölgelerde ciddi bir bakımda bize istihbarat ve güvenliğimize katkı sağlayabilir" diye konuştu.

'SİVİL VE ASKERİ ALANDA KULLANILABİLECEK'

Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Çağlar, insansız hava araçları ve dronların gittikçe daha büyük tehdit haline geldiğini belirterek, "Bunların önceden tespit edilmesi, tanınması, izlenmesi, önlenmesi önemli bir problem. Biz de bu problemle ilgili yaklaşık 1 senedir Ankara Bilim Üniversitesi olarak algoritmaların üzerine çalışıyoruz. Tabii bu yeni dönemde yapay zeka çok önemli. Çoklu sensörlerin vizyonunu bir araya getirerek, acaba bunların tanıma, izleme ve önleme sistemlerinde daha verimli sistemler geliştirebilir miyiz diye bakıyoruz. Bu kapsamda savunma sanayi şirketleriyle beraber, üniversite sanayi iş birliği olarak bir TÜBİTAK projesine başvurduk. İlk değerlendirmeleri olumlu geçti. Aynı zamanda çeşitli alanlarda da kullanıcı sistemleriyle beraber çalışıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Çağlar, bu projenin Ar-Ge kısmında üniversitenin görevli olduğunu belirterek, "Firma bunun geliştirme ve satış ve pazarlama alanında olacak. Bunun hem silahlı kuvvetlerde, hem de sivil sektörde uygulamaları var. Dünyada yeni yeni ciddi ürünler çıkmaya başladı. Bunlara bir rakip ürün olarak kaçakçılık ve sınır güvenliği gibi hem sivil hayatta, hem de askeri alanda kullanılabilecek geniş kapsamlı bir ürün geliştirdik. Hem Türkiye için, hem de yurt dışı ihraç kabiliyeti olan bir ürün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ankara Bilim Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Savunma, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji YÖK'ten İHA Savunma Sistemi Geliştirildi - Son Dakika

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