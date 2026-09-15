Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine Sinan Başakçı getirildi - Son Dakika
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Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine Sinan Başakçı getirildi

Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine Sinan Başakçı getirildi
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Burak Nerse'nin Konya'ya atanmasının ardından Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Sinan Başakçı getirildi. Tüketici hakları alanındaki deneyimiyle öne çıkan Başakçı'nın önümüzdeki hafta Batman'da görevine başlaması bekleniyor.

<a class='keyword-sd' href='/batman/' title='Batman'>Batman</a> Ticaret İl Müdürlüğü görevine Sinan Başakçı getirildi

Burak Nerse’nin Konya’ya atanmasının ardından Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Sinan Başakçı getirildi. Tüketici hakları alanındaki deneyimiyle öne çıkan Başakçı’nın önümüzdeki hafta Batman’da görevine başlaması bekleniyor. Başakçı, geçmişte Tüketici Hakem Heyeti raportörlüğü yaparken, Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri Derneği’nde de çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.

Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine Sinan Başakçı getirildiBatman Ticaret İl Müdürlüğü görevine Sinan Başakçı getirildi

Haber: Barış Ünal

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Ticaret Bakanlığı Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine Sinan Başakçı getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine Sinan Başakçı getirildi - Son Dakika
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