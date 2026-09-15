Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine Sinan Başakçı getirildi
Burak Nerse'nin Konya'ya atanmasının ardından Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Sinan Başakçı getirildi. Tüketici hakları alanındaki deneyimiyle öne çıkan Başakçı'nın önümüzdeki hafta Batman'da görevine başlaması bekleniyor.
Burak Nerse’nin Konya’ya atanmasının ardından Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Sinan Başakçı getirildi. Tüketici hakları alanındaki deneyimiyle öne çıkan Başakçı’nın önümüzdeki hafta Batman’da görevine başlaması bekleniyor. Başakçı, geçmişte Tüketici Hakem Heyeti raportörlüğü yaparken, Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri Derneği’nde de çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.
Haber: Barış Ünal
Kaynak: Haber Platformu
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