Bakan Ersoy: '2024 Yılı İtibariyle Ülkemize Beklediğimiz Turist Sayısı 61 Milyon' - Son Dakika
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Turizm

Bakan Ersoy: '2024 Yılı İtibariyle Ülkemize Beklediğimiz Turist Sayısı 61 Milyon'

1)BAKAN ERSOY;'2024 YILI İTİBARİYLE ÜLKEMİZE BEKLEDİĞİMİZ TURİST SAYISI 61 MİLYON'Bakan Ersoy: Gözümüzün önünde insanlık tarihinin en acı olayları yaşanıyor(2)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Sarı Saltuk Cemevi açılışının ardından geçtiği...

06.12.2024 19:50
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1)BAKAN ERSOY;'2024 YILI İTİBARİYLE ÜLKEMİZE BEKLEDİĞİMİZ TURİST SAYISI 61 MİLYON'

Bakan Ersoy: Gözümüzün önünde insanlık tarihinin en acı olayları yaşanıyor(2)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Sarı Saltuk Cemevi açılışının ardından geçtiği Tekirdağ'da valilik ve AK Parti teşkilatını ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Ersoy, Türkiye'nin her alanda güçlü bir ülke olması için gece- gündüz demeden her alanda çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Ülkemiz, son yıllarda kültür ve turizm alanında üst üste rekorlar kırarak büyük başarılar elde etti. Peki bu rekorlar nasıl kırıldı? Turizm alanında bugün Türkiye nasıl dünyada parlayan bir yıldız haline geldi? Biliyorsunuz ülkemiz ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Peki bu potansiyel geçmiş dönemlerde doğru bir şekilde kullanıldı mı? Hayır. Türkiye'de turizm dendiğinde, eskiden ne anlaşılıyordu; sadece deniz, kum, plaj. Peki bu doğal kaynaklar etkin bir şekilde kullanıldı mı? Maalesef hayır. Ülkemiz bu konuda çok zaman kaybetti. Sadece zaman kaybetmedik. Bunun aynı zamanda ülkemize ve milletimize çok ciddi ekonomik kayıpları da oldu. Bakın, 2002 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 12 milyondu. Bugün, 2024 yılı itibariyle bizim ülkemize beklediğimiz turist sayısı 61 milyon. 2002'de turizmden gelirimiz ne kadardı; 13 milyar dolar. Bugünkü hedefimiz ise 60 milyar dolar. Bu başarıları elde etmek için gece- gündüz demeden çalıştık, doğru politikalar geliştirdik ve bu politikaları etkin bir şekilde uyguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik" dedi.

'TEKİRDAĞ'IN TANITIMINA DA AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ'

Bakan Ersoy, 200'den fazla ülkede Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıttıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda Tekirdağ'ın tanıtımına da ayrı bir önem veriyoruz. Antik Ganos Dağları üzerindeki yürüyüş yolları ve üzerinde bulunan antik yerleşimler, doğal güzellikler, Uçmakdere Kanyonu ve benzeri aktivite noktaları, rotalar halinde tanıtımlarımızda yer alıyor. Ayrıca 2024 yılı içerisinde Kapadokya Üniversitesi tarafından Tekirdağ Turizm Geliştirme ve Yol Haritası raporu hazırlanmaya başlamıştır. Değerli Tekirdağlı hemşerilerim; AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı, ilçe kongre süreçlerini tamamladı. Öncelikle seçilen arkadaşlarımıza millete hizmet yolunda başarılar diliyorum ve yeni görevleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Artık onların sırtında daha ağır bir yük var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Tekirdağ'ımızı yarınlara taşımak için hizmet edecekler. Ama yolumuz da belli sözümüz de. 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar.' Türkiye Yüzyılı'nda önümüze çıkan engelleri bir bir aşarak, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yıldızını parlatmaya devam edeceğiz. Bu konuda sizlerin desteğine, gayretine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isterim. Sözlerime son verirken toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

ANTİK KENTLERDE İNCELEME

Bakan Ersoy, daha sonra Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion Teikhos Antik Kent ile Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti kazı evlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, ilk olarak Heraion Teikhos Antik Kenti kazı evine geldi. Burada Prof. Dr. Neşe Atik'ten, bölgede sürdürülen kazı çalışmaları ve elde edilen buluntular hakkında bilgi aldı. Çanak- çömlek ve günlük yaşamda kullanılan tarihi objeler gibi buluntular incelendi. Kazı ekibinin çalışmaları hakkında bilgi alan Ersoy, kazının önemine dikkat çekildiği bir sunumu takip etti.

Daha sonra Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti kazı evini ziyaret eden Ersoy, Helenistik ve Roma dönemlerine ait izler taşıyan bu bölgede yürütülen kazılarla ilgili Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem'den kazı çalışmalarından elde edilen bulguların yanı sıra, Perinthos Antik Tiyatrosu'nun yapısal özellikleri ve bölgeden çıkarılan mermer heykeller hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Bakan Ersoy: '2024 Yılı İtibariyle Ülkemize Beklediğimiz Turist Sayısı 61 Milyon' - Son Dakika

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