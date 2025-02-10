Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak. 15-16 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan şampiyonaya 12 ülkeden 40'a yakın sporcu katılacak.

10.02.2025 12:08  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, 2'nci kez 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Erciyes Kayak Merkezi 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ve 26 milyon metrekarelik alanıyla, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Erciyes Kayak Merkezi, 2011 yılından bu yana yalnızca İtalya, Avusturya, İsviçre ve Rusya gibi kayak merkezlerinde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na 2'nci kez ev sahipliği yapacak. 2025 şampiyonası Finlandiya, İsveç ve Türkiye'de gerçekleştirilecek olup, Erciyes, şampiyonanın ikinci ayağında yer alacak. Bu yılki şampiyonaya Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden 40'a yakın kar motosikleti sporcusu katılacak. Geçen yıl Türkiye'de ilk kez Erciyes'in ev sahipliği yaptığı şampiyona, televizyon, internet ve sosyal medya aracılığıyla 850 milyon kişiye ulaşırken, bu yılki etkinlik ise 86 ülkeye yayılacak. Şampiyona, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek olup, hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde yarışlar yapılacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Türkiye, Erciyes, Turizm, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Turizm Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Ankara’da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı
13:36 Herkes bu videoyu paylaşıyor Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:49:47. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.