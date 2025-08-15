Gülderen Şelalesi: Doğanın Huzur Noktası - Son Dakika
Turizm

Gülderen Şelalesi: Doğanın Huzur Noktası

Gülderen Şelalesi: Doğanın Huzur Noktası
15.08.2025 09:49
Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Gülderen Şelalesi, hem doğaseverler hem de turistler için ideal bir kaçış.

TRABZON'un Hayrat ilçesinde doğal aşınma ile zamanla basamak şeklini alan taşlardan dökülen Gülderen Şelalesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Fotoğraf ve dron tutkunları için doğal ortam sunup, Karadeniz coğrafyasında keşfe çıkanların rotasında yer alan şelale, ilçeye önemli turizm girdisi de sağlıyor.

İlçeye 7 kilometre uzaklıkta yer alan Gülderen Şelalesi, debisi yükselen derede doğal aşınma ile zamanla basamak şeklini alan taşlardan dökülen su görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan, ağaçların arasına gizlenen şelale, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Ziyaretçilerine, kuş seslerinin eşlik ettiği huzurlu bir ortam sunan şelaleye, yol boyunca uzanan yemyeşil çay bahçeleri arasından geçerek ulaşıyor.

YÖREYE ÖZGÜ LEZZETLER

Özellikle yaz aylarında bölgedeki nemli ve sıcak havadan bunalanların serinlemek için tercih ettiği şelale, fotoğraf ve dron tutkunları için doğal ortam sunuyor. Karadeniz coğrafyasında keşfe çıkan doğaseverlerin rotasında yer alan şelaleye akın edenler, bölgedeki tesislerde yöreye özgü lezzetleri tadıyor. Doğal basamaklarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlere, serin sular eşliğinde yürüyüş yapma imkanı sunan şelale, ilçeye önemli turizm girdisi de sağlıyor.

'BİR KERE GELEN YİNE GELMEK İSTİYOR'

Turizmci Özcan Zengin, ziyaretçilerin dere içerisinde saatlerce vakit geçirdiğini söyleyerek, "6 yıldır burayı işletiyor, insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Böyle bir hizmet vermenin zorlukları da güzel yanları da var; tanıdığımız çok güzel insanlarla sohbet edebiliyoruz. Güzel insanlarla tanıştığım için mutluyum. Misafirlerimizin bir kere gelmesi yeterli, ilerleyen zamanlarda yine gelmek istiyorlar. Geliyorlar, ayaklarını suya sokuyorlar. Saatlerce zaman geçiriyorlar. Yeter ki gelsin görsünler. Salmata Deresi içerisinde 200 metre bir alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. İnsanlar da hoşnut oluyor. Yerli ve yabancı turistler geliyor. Günün sonunda herkes mutlu ayrılıyor. Yazları ve kışları açığız. Hafta sonları daha yoğunuz. Kafa dinlemek için bire bir yer" dedi.

'BU KADAR EŞSİZ BİR YER ÇOK NADİR BULUNUR'

Şelalede gezintiye çıkan Muhammet İleri, bölgenin hafta sonlarını değerlendirmek için güzel bir yer olduğunu belirterek, "Yıllar önce gelmiştik. Güzel bir yer. Daha sakinken keşfetmiştik, şimdi biraz daha kalabalık. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Hem şehrin sıcaklığından hem de iş yoğunluğundan kaçıp buraya gelmek iyi oluyor. Trabzon'ds genellikle köy içlerinde bu tarz yerler var ama bu kadar eşsiz bir yer çok nadir bulunur. Hatta Trabzon'da hafta sonlarını değerlendirebileceğimiz en güzel yer burası" diye konuştu.

'KAFA DİNLEMEK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR YER'

Derede stres attığını ifade eden Nafiye İleri, "Çok sakin bir yer, eşimle fırsat buldukça gelip stres atıyoruz. Bizim için güzel oluyor. Ayaklarımız suya sokup çay içiyoruz. Burası, kafa dinlemek için çok güzel bir yer" dedi.

'DOĞANIN İÇİNE GELDİK, HUZURLUYUZ'

Şelaleyi sosyal medyadan görerek ziyarete geldiğini anlatan Tayfur Pamuk, "Şehrin stresinden uzaklaşıp, doğanın içine geldik. Huzurluyuz, buna ihtiyacımız varmış. Eşim sağ olsun sosyal medyadan görmüş, kalkıp geldik. Bizim için de değişiklik oldu. İşletmedeki insanlar naif ve kibar. Güler yüzlü esnaf ve doğa bir arada" diye konuştu.

'BURANIN HAVASI BİR BAŞKA'

Hatice Gülce Pamuk ise "Eşime, böyle bir yerin olduğunu söyledik. Geldik, soğuk suya ayaklarımızı sokuyoruz. Gayet de güzel bir yer. Merkez çok sıcak, buranın havası bir başka. Böyle bir yer görünce hemen geldik" diyerek doğaseverlerin şelaleyi yakından görmelerini tavsiye etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzon, Hayrat, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Turizm Gülderen Şelalesi: Doğanın Huzur Noktası - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.