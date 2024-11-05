Kapadokya'da Dünyanın İlk Yer Altı Seramik Müzesi - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Kapadokya'da Dünyanın İlk Yer Altı Seramik Müzesi

Kapadokya\'da Dünyanın İlk Yer Altı Seramik Müzesi

Yer altındaki müzede bin yıllık tarihi eserler sergileniyor. Eserler milattan önce 5 bin yılına kadar uzanıyor.

05.11.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yerin 20 metre altına kurulan kayadan oyma müzede yüzlerce yıllık tarihi seramik, çömlek ve birçok arkeolojik eser bulunuyor. Müzeyi yaklaşık 7 yılda inşa ettiklerini aktaran müzenin işletmecisi Güray Tüysüz, "Anadolu'nun farklı yerlerinde bulunmuş tarihi eserler sergiliyoruz. Şimdilik elimizdeki en yaşlı eserler milattan önce 5 bin yıllarından" dedi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan dünyanın ilk yer altı seramik müzesi, 10 yıl önce yerin 20 metre altına inşa edildi. Kayadan oyma yapılan müzenin yapımı yaklaşık 7 yıl sürdü. Çömleği ile meşhur ilçedeki müzede, Tunç ve Demir Çağları ile Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait seramik eserler bulunuyor. Yüzlerce yıllık seramik, çömlek ve birçok arkeolojik eserin yer aldığı müzede, modern eserlerle birlikte yaklaşık bin eser yer alıyor. Müze hakkında bilgi veren müzenin işletmecisi Güray Tüysüz, "Şu an dünyanın ilk ve tek yer altı seramik müzesindeyiz. Müze, yaklaşık 10 sene önce kuruldu. Yerin 20 metre altında. Mimarisi ve konsepti itibarıyla da dünyada tek oldu. Müzede üç farklı bölüm var. Girişte sergi salonumuz var ve orada her 10-15 günde bir sanatçı ve eserler değişiyor. İkinci bölümde ülkemizdeki seramik sanatçılarını tanıtıyoruz. Üçüncü bölümde de ülkemize Anadolu'nun farklı yerlerinde bulunmuş tarihi eserler sergiliyoruz. Şimdilik elimizdeki en yaşlı eserler milattan önce 5 bin yıllarında" ifadelerini kullandı.

'BU PROJE GELECEK NESİLLERE BİR HEDİYEMİZ OLACAK'

Müzeyi yaklaşık 7 yılda tamamladıklarını aktaran Tüysüz, "Biz bu projede Anadolu'da yaşamış topluluklara ait son 10 bin yılda yapılmış seramikle çömlekleri ve ülkemizde geldiğimiz son noktayı göstermek istedik. İnşallah bu proje gelecek nesillere bir hediyemiz olacak. Müze yer altında ve yer altında proje yapamıyorsunuz çünkü neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bu noktada biz büyük bir risk aldık. Olacaksa burada olsun dedik. Çok şükür homojen ve sert bir kaya çıktı, istediğimiz projeyi yapabildik. Onun dışında pahalı bir proje. Bunu zamana yaydık ve 7 yıl gibi bir sürede bitirdik" diye konuştu.

'BİNE YAKIN ESER VAR'

Müzenin içindeki eserlere değinen Güray Tüysüz, şöyle konuştu:

"Burada yaklaşık 460 adet arkeolojik eser var. Tabi modern eserlerimizle birlikte bine yakın eser var. Açıkçası yabancılar, bizlerden böyle bir proje beklemiyorlar, ta ki müzeye girene kadar. Buraya girdikleri zaman da şapkayı çıkarıyorlar. Şok oluyorlar, çok beğeniyorlar. Bizim en büyük destekçilerimiz müzeye giren ziyaretçilerimiz. Burada herkes kendine ait bir şey buluyor. Yani kültürümüzün özelliklerini yansıtıyor."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kapadokya, Avanos, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Turizm Kapadokya'da Dünyanın İlk Yer Altı Seramik Müzesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:52 AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
16:22 İki kuruş uğruna yaptığına bakın Polis fark edip hemen durdurdu İki kuruş uğruna yaptığına bakın! Polis fark edip hemen durdurdu
16:10 Galatasaray’ın Mauro Icardi’yi satacağı para ortaya çıktı Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi satacağı para ortaya çıktı
16:02 Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir
16:01 “1. biz olmalıydık“ diyen ekip, güzellik yarışmasını birbirine kattı "1. biz olmalıydık" diyen ekip, güzellik yarışmasını birbirine kattı
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:53 Borçlar peşini bırakmıyor Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor
15:35 UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 12:03:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Dünyanın İlk Yer Altı Seramik Müzesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.