Kapadokya'da İris Fotoğrafçılığı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Mehmet Enes Geçici (29), her insanın kendine özel olan 'iris' tabakasının fotoğrafını çekerek, takı ve tablo gibi ürünlere dönüştürüyor.

Kapadokya'da oyunculuk ve turizmle uğraşan Mehmet Enes Geçici, bölgeye yeni ürün ve hizmetler getirilmesi gerektiğini düşünerek, iris fotoğrafçılığına merak saldı. Kapadokya'da gerekli makine ve ekipmanları alıp, çekimlere başlayan Geçici'nin parmak izi gibi her insanın farklı olan irisini çektiği fotoğraflar; kolye, bileklik gibi aksesuarlar ve tablo haline getiriliyor.

'İLK UYGULAYAN KİŞİ OLDUM'

İris fotoğrafçılığıyla ilk olarak yurt dışında yolunun kesiştiğini söyleyen Mehmet Enes Geçici, "Bu bir ticari faaliyet değildi ancak bu satış sistemini uygulama fikri oluştu. Özellikle Avrupa'da kişiye özel deneyimlerin hızla yaygınlaştığını gözlemliyordum. İris fotoğrafçılığı fikri, estetikle kişiselliği bir araya getirmesiyle dikkatimi çekti. Hem sanatsal bir yönü vardı hem de insanların kendilerine ait, benzersiz bir parçayı yanında taşıyabilmesi fikri oldukça etkileyiciydi. Bu konsepti Kapadokya gibi mistik ve turistik bir bölgede hayata geçirmenin doğru bir adım olacağını düşündüm. Sistemi yerelleştirerek burada ilk uygulayan kişi oldum" dedi.

'HAYVAN İRİS LARI, HAYVANSEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Kapadokya'nın turizme fazlasıyla hizmet eden bir bölge olduğunu vurgulayan Geçici, " Türkiye'de turizmin başkenti olarak tabir edebiliriz. Yeniliğe açık bir bölge. Bu yenilik sürecinde de farklı fikirlerin uygulanması gerekiyor. Yerelde herkes ürünlerin çok güzel olduğu ve herkesin bir iris fotoğrafına sahip olması gerektiği kanısında. Ama dediğim gibi yeni bir sistem olduğu için insanların bu ürünü yaptırmaya yönelik veya takı ürünlerini, tabloları elde etmeye yönelik bir ikna süreci oluyor. Hayvan iris fotoğrafı da çekiyoruz. Özellikle kedilerin ve köpeklerin iris fotoğraflarını çekiyoruz. Hayvanseverlerin çok ilgisini çekiyor" ifadelerini kullandı.

'İRİS ÇILIĞI VE TURİZM BİRBİRİNİ DESTEKLEYİCİ İKİ UNSUR'

Gözleri birer sanat eseri olarak da tanımlayan Geçici, "Gözler tıpkı parmak izi gibi herkeste tektir. Sağ ve sol göz bile birbirinden farklıdır ve dünyada başka bir örneği yoktur. Gözler insanın psikolojisini, enerjisini karşı tarafa yansıtan bir organdır. Biz de bunu sonsuz bir sanat eserine dönüştürüyoruz. Bu fikir üzerinden yola çıkarak 'Art İris Galeri'yi kurduk" diye konuştu.

'ÇEKİMLER GÖZ SAĞLIĞINI ETKİLEMİYOR'

İris fotoğrafçılığının insan gözüne sağlık açısında hiçbir yan etkisi olmadığını söyleyen Geçici, "Sadece bazen kullandığımız yüksek lümenli ışıklar sebebiyle gözler birkaç dakika sulanma olabiliyor. Bunu haricinde başka hiçbir sorun teşkil etmiyor. Sadece 3 yaş altı bebekler için önermiyoruz ama yine onlara da bir zarar verdiği söylenemez. Ürünler ortalama yaklaşık olarak 1450 liradan 10 bin 500 liraya kadar değişiyor" dedi.

'ÜRÜNLER ÇOK İLGİMİZİ ÇEKTİ'

İstanbul'dan Kapadokya'ya gezmeye gelen Meliha Cava ise "Buraya eşim ve iki çocuğumuzla birlikte geldik. Her zaman bir Kapadokya ziyareti isteğim vardı. Buraya acentemizin yönlendirmesiyle, yaptığımız tur paketinin içinde olduğu için geldik. Ayrıca çok ilgimizi de çekti. Sosyal medya sayfasına girdiğimde görselleri gördüm. Çok güzel kolyeler, saatler, bileklikler var. Saat gibi takılabilen bileklikler vardı. Ayrıca duvara asabileceğim, ileride bir hatıra olabileceğini düşündüğüm çerçeve şeklinde de veriliyordu. Biz 4 tane bileklik olarak almayı düşündük, öyle yaptırıyoruz" diye konuştu.