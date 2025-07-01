Yatçılar Kabotaj Bayramı'nda Seslerini Duyurdu - Son Dakika
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Turizm

Yatçılar Kabotaj Bayramı'nda Seslerini Duyurdu

Yatçılar Kabotaj Bayramı\'nda Seslerini Duyurdu
01.07.2025 15:53
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İstanbul Boğazı'nda 150 yat, Kabotaj Bayramı'nda sorunlarına dikkat çekmek için eylem yaptı.

İSTANBUL Boğazı'nda faaliyet gösteren turizm yatları, Kabotaj Bayramı kapsamında denize açılarak yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Yaklaşık yüz elli yatın katıldığı eylemde, sektör temsilcileri seslerini duyurmaya çalıştı. Yat işletmecisi Hatice Doğaç, "150 yatla bugün sesimizi duyurmaya çalıştık. Büyük, irili ufaklı bir sürü yatımızla sesimizi duyurmaya çalıştık. Bayram bizim bayramımız. Kabotaj Bayramı, Deniz Bayramı. Biz hem bayramımızı yaptık hem de sesimizi duyurmaya çalıştık. Umarım ilgili yerlere gider, bize daha gerekli ilgiyi gösterirler" dedi.

Her yıl Temmuz ayının ilk günü kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında bugün onlarca tekne ve yat denize açıldı. Boğaz hattı boyunca tur atan turizm tekneleri, Deniz Ticaret Odası'na ve yetkililere sorunlarını duyurmak için aynı zamanda eylem yaptı. Üzerlerinde pankartlarla kornalara basarak gerçekleştirdikleri eyleme Bebek, Arnavutköy ve Eminönü bölgelerinden de tekneler katıldı.

'YETERİ KADAR İLGİ GÖRMEYEN BİR SEKTÖRÜZ'

Yat işletmecisi Hatice Doğaç, " İstanbul Boğazı'nda turizme destek veren yatlardan biriyiz. Bizim yıllardır büyük problemlerimiz var. Şu anda zaten en baş problemlerimiz elektrik. Elektriklerimiz kesildi. Birilerinin isteği doğrultusunda bayağı mağduriyet var burada, Boğaz'da. Biz milyonlarca lira vergi veren bir sektörüz, turizme destek veren bir sektörüz. Ancak yeteri kadar ilgi görmeyen ve kendi çabalarımızla hayatta kalmaya çalışan bir sektörüz" dedi.

'ELEKTRİĞİMİZİ KESTİLER, BİZ NASIL HİZMET VERECEĞİZ'

Elektrik, su, barınma ve atık altyapılarının olmadığını söyleyen Doğaç, "Barınma yerimiz yok, elektriğimiz yok, suyumuz yok, atık verecek yerimiz yok. Bunları hep kendi çabalarımızla bir yerlerden bulup getiriyoruz. Devlet tarafından aldığımız bir elektriğimiz vardı, onu da kestiler. Sebebi de birilerinin şikayeti üzerine. Bu kadar basitiz yani, bu kadar görünmeziz, bu kadar kolayız. Birileri istemezse bizim elektriğimiz çok rahatlıkla kesilebiliyor. Suyumuz yok. Biz nasıl hizmet vereceğiz. Nasıl vergi üreteceğiz" şeklinde konuştu.

Turizmin büyük bölümünün Boğaz'dan geçtiğini belirten Doğaç, "Bütün dünya turizmi, yerel turizm bizden geçiyor, Boğaz bizden geçiyor. Çok şık, çok güzel yatlarımız var, çok güzel teknik hizmetlerimiz var. Ama buna destek yok" diye konuştu.

'HEM BAYRAMIMIZI YAPTIK HEM DE SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞTIK'

Kabotaj Bayramı vesilesiyle bir araya geldiklerini söyleyen Doğaç, "Biz sesimizi duyurmak için bugün Kabotaj Bayramı nedeniyle bir eylemde bulunduk. Umarım ilgili yerlere gitmiştir. Umarım bize daha çok ilgi gösterirler, destek verirler. Sorunlarımızın çözülmesi için birlikte masaya oturulur. Kovalanan, ötelenen bir sektör olmayız inşallah. 150 yatla bugün sesimizi duyurmaya çalıştık. Büyük, irili ufaklı bir sürü yatımızla sesimizi duyurmaya çalıştık. Bayram bizim bayramımız. Kabotaj Bayramı, Deniz Bayramı. Biz hem bayramımızı yaptık hem de sesimizi duyurmaya çalıştık. Umarım ilgili yerlere gider, bize daha gerekli ilgiyi gösterirlerö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Yatçılar Kabotaj Bayramı'nda Seslerini Duyurdu - Son Dakika

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