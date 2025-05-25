12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

Haberin Videosunu İzleyin
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular
25.05.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular
Haber Videosu

Evlilikte özel günlere önem veren çiftler 25.05.2025 tarihinde nikah masasına oturmak için birbirleriyle yarıştılar. Sadece Antalya'nın 3 ilçesinde bugün 122 nikah kıyılacak. Nikah için bugünü bekleyen Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak çifti "Nikah tarihimiz özel bir gün olsun istedik. Hatta gün alabilmek için 12 ay bekledik. Unutma şansımız da olmayacak" dedi.

Nikah tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftler 25.05.2025 tarihi için aylar öncesinden nikah tarihi almaya başladı.

Normal günlerde 5 ile 8 arası nikah kıyılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, gelen yoğun talep sonrası 2'nci salonu açarak gelen çiftleri geri çevirmedi.

Normal zamanlardan 5 kat fazla nikahın kıyılacağı evlendirme dairesinde, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak.

12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

ANTALYA'NIN 3 İLÇESİNDE 122 NİKAH

Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, 25.05.2025 tarihinde toplam 122 çift dünyaevine girmek için evlendirme memurluklarına başvurdu. Geçtiğimiz yıl ise 24.04.2024 tarihi yoğun talep görmüştü.

12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

"NİKAH TARİHİMİZ ÖZEL OLSUN İSTEDİK"

Antalya'da, Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak çifti de 25.05.2025 tarihinde nikah yapmak için nikah dairesine geldi. Özel bir tarihte evlenmek istediklerini belirten Tuğba Acar, "Bu tarih aslında bizim tanışma yıl dönümümüz. Yoğunluk olduğunu da fark ettik. Muhittin Böcek başkanımız sağ olsun bizi kırmadı ve bu tarihe bizi sıkıştırdı. Şu anda heyecanlıyız. Evlilik tarihimizi unutma şansımız da sıfır diye düşünüyorum. Ben unutmam, eşim de unutmaz inşallah" dedi.

12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

Tanıştıkları günü nikah tarihi yapmak istediklerini söyleyen Mehmet Büyükak ise "Nikah tarihimiz özel bir gün olsun istedik. Hatta gün alabilmek için 1 yıl bekledik. Unutma şansımız da olmayacak" ifadelerini kullandı.

12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

3-sayfa, Evlilik, Evlilik, Antalya, Gündem, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Ülgülü:
    Çok cahilsiniz Allah aşkına Eee noldu şimdi 23 1 Yanıtla
  • Muammer Elbaş:
    Erkek yinede unutur?? 3 1 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Flört 25 sene evli kalma süresi 5 hafta Boş işlerle boş hevesler, Evlenen neden evlendiğini bilmiyor, evlenilen neden evlenildiğini bilmiyor, kutsallık, manevi değer, ailenin, neslin, vatanın, islamın devamı kimseyi ilgilendirmiyor, heves, reklam, hikâye. Allah'ım bizleri şuurlandırsın inşallah. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

15:29
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
15:04
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
14:21
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
13:43
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
10:10
Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı
Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Haiti’de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14’ünün başı kesildi
Haiti'de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14'ünün başı kesildi
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:24
Turistler gelmez oldu Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 16:10:31. #7.11#
SON DAKİKA: 12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.