29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları' çerçevesinde yapılacak genel provalar dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. 'Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

KAPANAN YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı güzergahlarının prova bitimine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu, O-3 Hal Yolu kapatılacak yollara alternatif olarak kullanılabilecek.