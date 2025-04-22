İstanbul'da son 39 yılın en kurak mart ayı yaşandı - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da son 39 yılın en kurak mart ayı yaşandı

İstanbul\'da son 39 yılın en kurak mart ayı yaşandı

İstanbul son 39 yılın en kurak mart ayını geride bıraktı. Uzmanlar, İstanbul barajlarının dolu olmasının vatandaşları aldatmaması konusunda uyarılarda bulundu. Etkili olan kuvvetli yağışların yalnızca toprağın bir miktar nemlenmesini sağladığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun önümüzdeki yıllar için alarm niteliği taşıdığı görüşünde.

22.04.2025 12:59
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İstanbul'da geçen ay yağışların azalması nedeniyle son 39 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre olarak gerçekleşti.

BÖLGEYE 25,7 MİLİMETRE YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bölgeye geçen sene mart ayında 63 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 25,7 milimetre yağış düştü. Buna göre, bölgede mart yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 61, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 59 azaldı.

Mart ayında İstanbul'da yağışların azalması nedeniyle son 39 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi. Ayrıca Kırıkkale'de son 65, Balıkesir'de son 42, Kocaeli ile Sakarya'da ise son 36 yılın en düşük mart ayı yağışı kayıtlara geçti.

Yağışlı gün sayıları Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Öte yandan yağışlı gün sayıları Kırıkkale çevresinde yer yer 1 güne kadar düştü.

"TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ GÖZLEMLİYORUZ"

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Türkiye'de özellikle Marmara Bölgesi'nde yağışlarda önemli düşüş yaşandığını söyledi. Marmara Bölgesi'nde yağışların geçen yıla göre yüzde 59, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 61 oranında azaldığını belirten Özdemir, "Türkiye genelinde yağışlarda ciddi düşüş gözlemliyoruz. 39-40 yıllık ortalamalara bakıldığında da bu azalma net şekilde görülüyor. Kuraklık maalesef Türkiye'nin belini büküyor." dedi.

"BARAJLARIMIZIN DOLU OLMASI BİZİ ALDATMASIN"

Özdemir, baraj doluluk oranlarının geçici bir rahatlama sağladığını ancak asıl tehlikenin devam ettiğini vurgulayarak "Barajlarımızın dolu olması bizi aldatmasın. Bu yıl Marmara ve Karadeniz sahillerinde etkili olan kuvvetli yağışlar toprağın bir miktar nemlenmesini sağladı ancak bu yeterli değil. Önümüzdeki yıllar için bu bir alarmdır." diye konuştu. Dünyada ortalama sıcaklık artışının 1,3 dereceye ulaştığını kaydeden Özdemir, metropollerde bu artışın daha da fazla hissedildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

İstanbul, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da son 39 yılın en kurak mart ayı yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Güngör:
    insanlik suya da muhtac, tarima da.. o yuzden bekaaa derdi arayanlar bu iki konuyu dusunse daha iyi olur derim ben nacizane.. 10 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Niye önlem alınmadı diye sormazlar mı, rant uğruna 8 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    görsele bakılırsa adım atacak yer yok gibi görünüyor 6 1 Yanıtla
  • caps lock:
    Bu uzmanlar her sene aynı şeyi söylemekten bıkmadı. 2 2 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    İmamoğlu gitti bereket gitti, ahkaope demek cehalet demek açlık susuzluk demek 1 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Omanlik agacli yesilli yerlerre yagmur yagar.Eyy cahiller 1 0 Yanıtla
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