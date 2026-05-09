Aksaray\'da 2 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düştü

AKSARAY'da 2'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Kürşat Yağız (2), yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi temizlik yaptığı sırada balkonda oynamaya başlayan Kürşat Yağız, demir korkuluklara tırmandı. Küçük çocuk, bu sırada dengesini kaybedip beton zemine düştü. Durumu fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı Yağız, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.