Aksaray\'da Hijyen Koşullarına Uymayan İş Hanlarına Tepki

Yaşam

Ömer HASAR/ Aksaray'da 3 katlı iş hanındaki dükkanlarda et ve sakatat ürünlerinin özensizce muhafaza edildiği, işletmelerin hijyen koşullarına uymadığı öne sürülerek sosyal medyada tepki oluştu. Manav ve kasapların yan yana yer aldığı çarşıda yerlerde çöp, kir ve kan lekeleri bulunduğu; ürün kesme, tartma ve taşımada kullanılan ekipmanların kirli bir şekilde tutularak, dışarıda bırakıldığı görüldü. Çarşının üst katında dükkanları bulunan esnaf da koku ve hijyen koşullarına dair şikayetlerini dile getirdi. Esnaf Metin Kabakkaya, "Esnaf arkadaşların kendilerine şikayetimizi dile getiriyoruz, ciddiye almıyorlar. Belediyenin, bakanlığın burayı denetlemesini istiyoruz. Burada tavuk satıyorlar ama kim bilir kaç günlük? Buradan şahsen ürün almam, kimseye tavsiye de etmem. Kokudan aşağı inilmiyor. Burası hastalıklara uygun bir ortam. Denetlenmesini, temiz olmasını istiyoruz" dedi

Fatih Aksaray'da Manav, kasap ve sakatatçıların yan yana yer aldığı çarşıda; yerlerde çöp, kir ve kan lekeleri bulunduğu; ürün kesme, tartma ve taşımada kullanılan ekipmanların kirli bir şekilde tutularak, dışarıda bırakıldığı görüldü. Çoğunluğu yabancı uyruklulara ait olan et ürünü işletmelerinde; kelle, işkembe, tavuk ayağı, kurutulmuş et ve balık ürünlerinin bir kısmının birbirine temas edecek şekilde iç içe satıldığı, bazılarının ise açıkta satışının yapıldığı göze çarptı. Kirlilik sebebiyle daha önce de gündeme gelen üç katlı binanın, üst katlarında dükkanları bulunan esnaf da alt katlardan gelen yoğun koku ve kirlilik sebebiyle şikayetlerini dile getirdi. Çarşısının durumu daha önce de sosyal medyada tartışıldı. Bir vatandaş ise sakatat dükkanındaki ürünleri inceledikten sonra 'Midem bulandı, çıkalım buradan' diyerek binadan ayrıldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'ŞİKAYET EDİYORUZ CİDDİYE ALMIYORLAR'

Esnaf Metin Kabakkaya, "Ben 25 yıldır aşağı yukarı buradayım fakat, 60-70 yıllık bir yer burası muhtemelen. Biz burada kokuyu alabiliyoruz. Esnaf arkadaşların kendilerine de söylüyoruz şikayetlerimizi ama bizi ciddiye almıyorlar. Belediyenin, bakanlıkların burayı denetlemesini istiyoruz" dedi.

'KOKUDAN AŞAĞI İNİLMİYOR'

Kabakkaya, "Burada tavuk satıyorlar mesela ama kaç günlük tavuk? Ben de dışarıdan gelip buradan satın alsam sıkıntı yaşarım. Ben şahsen buradan ürün almam, alınmasını da tavsiye etmiyorum. Gördüklerim sebebiyle almam. Kokudan aşağı inilmiyor" dedi.

'HASTALIKLARA UYGUN BİR ORTAM'

Esnaf Kabakkaya, "Şu anda hastalıklara uygun bir ortam. Denetlenmesini, temiz olmasını istiyoruz. Bugün hastalıkların dünyaya yayılmasının sebebi temizliğin olmaması" dedi.