Aksaray'da Hijyen Koşullarına Uymayan İş Hanlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Aksaray'da Hijyen Koşullarına Uymayan İş Hanlarına Tepki

Aksaray\'da Hijyen Koşullarına Uymayan İş Hanlarına Tepki

Aksaray'da bulunan bir iş hanındaki dükkanlarda et ve sakatat ürünlerinin özensizce muhafaza edildiği, hijyen koşullarına uyulmadığı ortaya çıktı. Çarşıda yerlerde çöp, kir ve kan lekeleri bulunurken, ekipmanlar kirli bir şekilde tutuluyor ve dışarıda bırakılıyordu. Esnafın şikayetlerine rağmen yetkililerin ciddiye almadığı belirtildi. Esnaf, denetimlerin yapılmasını ve temiz bir ortamın sağlanmasını istedi.

31.08.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer HASAR/ Aksaray'da 3 katlı iş hanındaki dükkanlarda et ve sakatat ürünlerinin özensizce muhafaza edildiği, işletmelerin hijyen koşullarına uymadığı öne sürülerek sosyal medyada tepki oluştu. Manav ve kasapların yan yana yer aldığı çarşıda yerlerde çöp, kir ve kan lekeleri bulunduğu; ürün kesme, tartma ve taşımada kullanılan ekipmanların kirli bir şekilde tutularak, dışarıda bırakıldığı görüldü. Çarşının üst katında dükkanları bulunan esnaf da koku ve hijyen koşullarına dair şikayetlerini dile getirdi. Esnaf Metin Kabakkaya, "Esnaf arkadaşların kendilerine şikayetimizi dile getiriyoruz, ciddiye almıyorlar. Belediyenin, bakanlığın burayı denetlemesini istiyoruz. Burada tavuk satıyorlar ama kim bilir kaç günlük? Buradan şahsen ürün almam, kimseye tavsiye de etmem. Kokudan aşağı inilmiyor. Burası hastalıklara uygun bir ortam. Denetlenmesini, temiz olmasını istiyoruz" dedi

Fatih Aksaray'da Manav, kasap ve sakatatçıların yan yana yer aldığı çarşıda; yerlerde çöp, kir ve kan lekeleri bulunduğu; ürün kesme, tartma ve taşımada kullanılan ekipmanların kirli bir şekilde tutularak, dışarıda bırakıldığı görüldü. Çoğunluğu yabancı uyruklulara ait olan et ürünü işletmelerinde; kelle, işkembe, tavuk ayağı, kurutulmuş et ve balık ürünlerinin bir kısmının birbirine temas edecek şekilde iç içe satıldığı, bazılarının ise açıkta satışının yapıldığı göze çarptı. Kirlilik sebebiyle daha önce de gündeme gelen üç katlı binanın, üst katlarında dükkanları bulunan esnaf da alt katlardan gelen yoğun koku ve kirlilik sebebiyle şikayetlerini dile getirdi. Çarşısının durumu daha önce de sosyal medyada tartışıldı. Bir vatandaş ise sakatat dükkanındaki ürünleri inceledikten sonra 'Midem bulandı, çıkalım buradan' diyerek binadan ayrıldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'ŞİKAYET EDİYORUZ CİDDİYE ALMIYORLAR'

Esnaf Metin Kabakkaya, "Ben 25 yıldır aşağı yukarı buradayım fakat, 60-70 yıllık bir yer burası muhtemelen. Biz burada kokuyu alabiliyoruz. Esnaf arkadaşların kendilerine de söylüyoruz şikayetlerimizi ama bizi ciddiye almıyorlar. Belediyenin, bakanlıkların burayı denetlemesini istiyoruz" dedi.

'KOKUDAN AŞAĞI İNİLMİYOR'

Kabakkaya, "Burada tavuk satıyorlar mesela ama kaç günlük tavuk? Ben de dışarıdan gelip buradan satın alsam sıkıntı yaşarım. Ben şahsen buradan ürün almam, alınmasını da tavsiye etmiyorum. Gördüklerim sebebiyle almam. Kokudan aşağı inilmiyor" dedi.

'HASTALIKLARA UYGUN BİR ORTAM'

Esnaf Kabakkaya, "Şu anda hastalıklara uygun bir ortam. Denetlenmesini, temiz olmasını istiyoruz. Bugün hastalıkların dünyaya yayılmasının sebebi temizliğin olmaması" dedi.

Kaynak: DHA

Aksaray, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aksaray'da Hijyen Koşullarına Uymayan İş Hanlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
16:39 Mesut Özil, Ümraniyespor’un altyapısına ortak oldu Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu
16:34 Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı
16:30 Vincenzo Montella’dan büyük sürpriz A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 13:49:21. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Hijyen Koşullarına Uymayan İş Hanlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement