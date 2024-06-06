Antalya, Türkiye'nin En Sıcak Yeri Oldu: Kaş İlçesi 46,2 Derece ile Rekor Kırdı - Son Dakika
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Yaşam

Antalya, Türkiye'nin En Sıcak Yeri Oldu: Kaş İlçesi 46,2 Derece ile Rekor Kırdı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi, 46,2 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu. Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklık, en fazla Antalya'da hissedildi. Antalya'daki ölçüm istasyonları, en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı aldı. Kentte en yüksek sıcaklık Kepez ilçesinde 45,1, Aksu ve Serik ilçelerinde 45, kent merkezi Muratpaşa'da 44,8, Belek'te ise 44,7 dereceye ulaştı. Sıcak hava etkisinin bugün de sürmesi bekleniyor.

06.06.2024 10:59
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METEOROLOJİ'nin dün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya'daki ölçüm istasyonları aldı. Kaş ilçesi, 46,2 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.

Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklık, en fazla Antalya'da hissedildi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Antalya'da, kent sakinleri ile tatilciler zor anlar yaşadı. Dün ölçülen sıcaklıklarla, Türkiye'nin en sıcak yeri 46,2 derece ile Kaş ilçesi Çavdır Orman sahası oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya'daki ölçüm istasyonları aldı. Kentte en yüksek sıcaklık Kepez ilçesinde 45,1, Aksu ilçesine bağlı Boztepe ile Serik ilçesine bağlı Gebiz orman sahasında 45, kent merkezi olarak Muratpaşa ilçesinde 44,8, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 44,7 dereceye ulaştı.

SICAKLIK BUGÜN DE SÜRECEK

Antalya'daki ölçüm istasyonlarındaki verilerinin ardından Türkiye'nin en sıcak kentleri sıralamasında Hatay'a bağlı Kırıkhan'da 44,7 derece sıcaklık kaydedildi. Türkiye'de en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü istasyonlardaki ilk 10 sıralamada Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi'ndeki istasyonda 44,2, Adana'nın Kozan ilçesinde 44 ve Yüreğir ilçesinde 43,8 derece sıcaklığa ulaşıldı. Ülke genelinde bugün de sıcak havanın etkisinin sürmesi bekleniyor.

Antalya, Türkiye\'nin En Sıcak Yeri Oldu: Kaş İlçesi 46,2 Derece ile Rekor Kırdı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Antalya, Türkiye'nin En Sıcak Yeri Oldu: Kaş İlçesi 46,2 Derece ile Rekor Kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya, Türkiye'nin En Sıcak Yeri Oldu: Kaş İlçesi 46,2 Derece ile Rekor Kırdı - Son Dakika
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