Ataşehir Belediyesi yeni projelerin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi - Son Dakika
20.08.2025 15:58
Ataşehir Belediyesi, eğitim ve sağlık alanlarında hazırladığı yeni projelerin açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştirdi. Törenlerde, 'Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi'nin temeli atılırken, 'Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi'nin yeni binasının açılışı yapıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı.

Ataşehir Belediyesi, eğitim ve sağlık alanlarında hazırladığı projelerin temel atma ve açılış törenlerini büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğindeki tören; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Ataşehirli vatandaşların katılımıyla düzenlendi. Tören esnasında, "Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi"nin temeli atılırken, yeni binasında hizmet vermeye başlayacak "Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi"nin açılışı yapıldı. "Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi"nin de tanıtımı yapıldı.

AÇILIŞ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli adımlar atmaya devam eden Ataşehir Belediyesi, ilçe halkına eğitim ve sağlık alanlarında sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hazırladığı projelerin açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde, 20 Ağustos Çarşamba günü yapılan açılış ve temel atma törenine; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP'li milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanları, hayırsever iş insanı Huriye Öğücü, Gönüllü Hizmet Vakfı ve Efor Holding yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

FERDİ ZEYREK'İN ADINI TAŞIYAN ÇOCUK BAKIMEVİ AÇILDI

Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı'nda düzenlenen tören esnasında, "Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi"nin temeli atılırken, yeni binasında hizmet vermeye başlayacak "Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi"nin de açılışı yapıldı. Ayrıca, yakın zaman önce talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısını yaşatmak için, onun ismi verilen "Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi"nin de tanıtımı yapıldı.

Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

