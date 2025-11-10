Atatürk'ün Vefatının 87. Yılında Tek Başına Saygı Duruşu - Son Dakika
Atatürk'ün Vefatının 87. Yılında Tek Başına Saygı Duruşu

Atatürk\'ün Vefatının 87. Yılında Tek Başına Saygı Duruşu
10.11.2025 11:13
Ordu'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıldönümünde bir vatandaş, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte kent meydanında elinde tuttuğu Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu ve tüm vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

TEK BAŞINA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Altınordu ilçesi Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda bir vatandaş, siren sesiyle birlikte elinde tuttuğu Atatürk portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA

