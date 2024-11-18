Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir - Son Dakika
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Yaşam

Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir

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Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan, Mahkeme Başkanı'na yönelik ''Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir'' ifadelerini kullandı.

18.11.2024 16:34  Güncelleme: 16:53
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Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 17'si tutuklu toplam 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davasının bugünkü duruşmasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalar alınmaya başladı.

"SİZ TARAFSIZ OLMAYAN BİR YARGI MENSUBUSUNUZ"

Tutuklu sanıklardan Deniz Urcan'ın avukatı Sidar Yurtçiçek, Mahkeme Başkanı ile eski Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında geçen WhatsApp yazışmalarını aktararak, "Biz polislerle ilgili derdest davayı birleştirme talebinde bulunmuştuk. Fakat davayı uzatmaya yönelik bir talep olduğu düşünülerek reddedilmişti. Kollukla ancak müzekkere yoluyla irtibat kurulur. Siz tarafsız olmayan kollukla normal olmayan ilişki kuran bir yargı mensubusunuz. Bu yazışmalar anormal ilişkiler kurduğunuzu göstermektedir. Kollukla ancak müzekkere yoluyla irtibat kurulur. Siz WhatsApp üzerinden yazışmışsınız. Yasal prosedürün dışına çıkıp güvenlik açığına sebep oldunuz" dedi.

"BANA DÜŞMANŞLIĞINIZIN SEBEBİ NEDİR?"

Avukat Yurtçiçek'in ardından Mahkeme Başkanı ile KOM Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasındaki yazışmalarda adı geçen sanıklardan Tansel Aktan, "Benim hakkımda adil ve tarafsız karar vermeyeceğiniz anlaşılmıştır. Bana düşmanlığınızın sebebi nedir?" diye konuştu.

Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir

"VERECEĞİNİZ KARAR BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan ise ilk duruşmadan itibaren Mahkeme Başkanı'nın taraf tuttuğunu iddia ederek, "Siz emniyet müdürü olmuşsunuz, Şevket Demircan yardımcınız olmuş. Yazışmalarda emniyetçiler için 'Allah onları korusun' diyorsunuz. Allah onları korusun, bizim belamızı versin, öyle mi? Siz resmen bunlarla arkadaş olmuşsunuz. Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir" ifadelerini kullandı.

Sanıklar ve avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Savcı, yargı mensuplarının kollukla irtibatta bulunmasının ve Emniyet'in korunan yargı mensubuna araç tahsisinin normal olduğunu belirterek, yargılamayı uzatma amaçlı olduğu gerekçesiyle reddi hakim taleplerinin reddi yönünde mütalaa verdi.

REDDİ HAKİM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti ise yapılan işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığını, başkana emniyet müdürü tarafından araç tahsisinin de hizmetin gereği olduğunu ifade ederek, reddi hakim taleplerini reddetti. Avukatların kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talepleri de reddedildi. Duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından duruşmada savunma yapan sanıklar, önceki ifadelerini tekrarladıklarını beyan ederek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Duruşma yarın saat 14.30'da devam edecek.

Ayhan Bora Kaplan\'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yaşam Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kerem saygılı:
    Ne güzel dünya işine gelmediği zaman yok hükmündedir oh mis yakında siyasete atılırsa hiç şaşırmam. 48 0 Yanıtla
  • Ali Usda :
    Yok hükmünde olabilmesi için dışarıda olman lazım. Yatacak olduğun için var hükmündedir. 35 0 Yanıtla
  • İsmail Bayrak:
    cüret ! sebebi ne ola ? 33 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Balık baştan kokmuş bir kere baş anayasayı yasayı takmiyorki bunlar taksın 9 9 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    O zaman amerıkada yargılansın 10 0 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    herkes kabadayı 4 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    fazla yatmanda 2 yıl verseler ben kabul etmiyorum deyip çıkacagınımı sanıyorsun 3 0 Yanıtla
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