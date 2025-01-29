Ayşe Barım'ın Whatsapp mesajları ortaya çıktı! ''Gücünüzün farkına varın'' - Son Dakika
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Yaşam

Ayşe Barım'ın Whatsapp mesajları ortaya çıktı! ''Gücünüzün farkına varın''

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Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı. Aynı zamanda tekelleşme iddialarının da odağında olan Ayşe Barım ve diğer menajerlerin Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

29.01.2025 11:08
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Sektörde tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen ancak daha sonra ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme'' gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Barım'ın, diğer menajerlerle kurduğu Whatsapp grubundaki yazışmalar ortaya çıktı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; menajerler Whatsapp mesajlarında yapımcılara gözdağı verdi.

Ayşe Barım'ın 12 Eylül 2022'de oluşturdukları "Ajans komisyonu meselesi düzenleme" isimli Whatsapp grubunda yazdığı mesajlarında, "Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı? Yapımcılar birliğine bir toplantı ile devalüasyon vs artan maliyetler, maaşların en az iki katına çıkması vs gibi gerçekten zorlandığımızı anlatsak mı" ifadelerini kullandı.

Daha sonra aynı isimlerle "Dizi Çalışma Grubu" isimli bir Whatsapp grubu oluşturuldu. Whatsapp grubuna, "Kimimiz meseleyi biliyor ama toplantıyı bilmiyoruz. Kimimiz hiçbir şey bilmiyoruz sanırım. Yapımcılar yüzde 10 komisyon vermekte kararlı olduklarını söylüyorlar" mesajı gönderildi.

Diğer menajerler ise gruba ne kadar güçlü olduklarına dair mesajlar gönderdi.

İŞTE MENAJERLERİN MESAJLARI

Gülden Avşaroğlu: "60 şirketiz arkadaşlar. Gücünüzün farkına varın. Mayadrom'dan mı yapacak kastını. Maximum 48 saatte çözülür. Zaten oyuncu da bu eksilen yüzde 10'un bir süre sonra kendisine döneceğini fark edecek matematiği varsa."

Kahraman Özden: "Hatta kendi ayaklarına bir nevi sıktılar. Gülden'in dediği gibi 60 şirket bir araya geldi ve böyle bir güç karşısında direnemezler. Aynı şekilde hepimiz ortak kararla hareket ettiğimiz için oyuncularımızın da bizimle aynı tarafta olacağı konusunda şüphem yok."

Gülden Avşaroğlu: "Bu şirketlerin dışından dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun çeksin izleriz."

Ömer Duran: "Bunun rekabet kanunu açısından sakıncası olabilir."

Gülden Avşaroğlu: "Ama biz böyle çalışıyoruz diyorum. Kendi şirket prensibimi belirtiyorum. Ben şirket olarak kendimden bahsediyorum. Sadece erkek oyuncularla çalışıyorumla aynı bence."

Rabia Sultan Düzenli: "Yapımcılar bizden bu kararı alan ajansların listesini istediler sanırım. Çarşamba net liste verebiliriz. E normal kimde oyuncu alabilecek onu soruyorlar. Kim kırıyor zinciri diye."

Neslihan Uzer: "Ver gitsin şimdiden 40 kişi devamı geliyor. 10 tane ajansla 2 dizi kastı yaparlar. Sonra ne olacak acaba."

Tuncay Altunoğlu: "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın."

Ayşe Barım\'ın Whatsapp mesajları ortaya çıktı! \'\'Gücünüzün farkına varın\'\'

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Son Dakika Yaşam Ayşe Barım'ın Whatsapp mesajları ortaya çıktı! ''Gücünüzün farkına varın'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Seyhan Aktaş:
    gücü gösterecekler sana içerde,vatan haini 85 36 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    Allah insanları bu medyadan korusun. 79 7 Yanıtla
  • Sinan Civan:
    ne kadar saçma, demek ki bu kadın herkesi yöneti... o zaman bütün destekçileri içeri alın ... gündem değiştirme ve bu bayan kurban 21 53 Yanıtla
  • Bekir Boylu:
    vay be,terör örgütüymüş lan bunlar.Bende diyorum,bu kadar süpersonik bir ülkeyken, bu ekonomik krizde neyin nesi.meğer ayşegillerin örgütmüş sebebi. 31 26 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    şimdi anladinizmi yengeyle sevişmeler evlenmeler insanlara normalmiş gibi lanse ediyorlar bu fitneciler ne tehlikeli bir yerden Türk örf adetleri yok.edyiorlar 44 7 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    kayyum Atay'ın Ayşe hanima 31 10 Yanıtla
  • gökhan dündar:
    Bu arkadaşlar kendi işleriyle alakalı sorunları paylaşmışlar yapımcılardan alacakları komisyonları belirlemeye çalışıyorlar. Bedavaya mi iş yapacaklar.NEREDE DARBE TEŞFİĞİ BEN ANLAYAMADIM.GEZİ EYLEMİNE KATILIN NEREDE.BEN GÖREMEDİM.HERKEZ BİR İŞ YAPIYORSA HAKKINI ALACAK TABİKİDE. 12 22 Yanıtla
  • Nis Ard:
    ne var bu mesajda, maaşlar yetmiyor artış isteyin demis, her özel sektorde olduğu gibi, kadın oyuncuların hakkını savunmuş benim anladığım 10 14 Yanıtla
  • Murat Çil:
    eee demekki neymiş tatlı tatlı yemenin acı acı osurması olurmuş 10 2 Yanıtla
  • Murat Zor:
    sözde sanatçı, akademisyen, din adamı kılığında milleti manupüle etmeye çalışan daha çook etki ajanı var. Hepsinin kökü kazınmalı 9 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ayşe Barım'ın Whatsapp mesajları ortaya çıktı! ''Gücünüzün farkına varın'' - Son Dakika
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