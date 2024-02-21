Halk otobüsü şoförü maaş zammını duyunca halaya durdu - Son Dakika
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Yaşam

Halk otobüsü şoförü maaş zammını duyunca halaya durdu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yüzde 107 zam yaparak maaşlarına zam yaptığını duyurdu. Zam haberi alan bir otobüs şoförü, sevincini göbek atarak kutladı. Şoförün göbek attığı anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı zamla birlikte en düşük çalışan maaşı 34 bin liraya yükseldi.

21.02.2024 10:04  Güncelleme: 10:09
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı maaşı yolda öğrenen halk otobüsü şoförü, sevincini aracı durdurup göbek atarak gösterdi.maaşlarına yüzde 107 zam yapıldığını duyan otobüs şoförü, eline mendil alarak halay çekip göbek attı. O anları kayıt altına alan şoför, "Zamdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bir daha başkanlığı kazanır." ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDE EN DÜŞÜK MAAŞ 34 BİN TL OLDU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yüzde 107 zam yaptı. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, maaşlara zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Maaş zammını duyan halk otobüsü şoförü Yılmaz Tepe, otobüsü durdurup halay çekti. Koltukta duramayan sürücü, daha sonra ayağa kalkarak halay çekmeye devam etti. Dakikalarca göbek atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Belediye şoförü maaşına gelen zammı duyunca otobüsü durdurup göbek attı

"İNŞALLAH BİR DAHA KAZANIR"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı zamla birlikte en düşük maaş 34 bin liraya yükselirken sevinçten halay çeken şoför, o anı anlattı.

13 yıldır BELSAN'da otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Tepe, zammı duyunca büyük bir sevinç yaşadığını belirterek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 107 zammı açıklayınca ben de sevincimi öyle paylaşmak istedim. O esnada oynadım. Zamdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bir daha başkanlığı kazanır. Yüzde 107 zam yapıldı, elhamdülillah memnunuz. Bütün emekçi kardeşlerime de hayırlı uğurlu olsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın" diye konuştu.

Belediye şoförü maaşına gelen zammı duyunca otobüsü durdurup göbek attı
Halk otobüsü şoförü maaş zammını duyunca halaya durdu
Kaynak: İHA

Zam, İş Dünyası, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Halk otobüsü şoförü maaş zammını duyunca halaya durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Aysun Özcan: ??brawo beledıyecılık budur,(enflasyonu yakın hesap etmıs) 45 7 Yanıtla
  • Serkan Basar: bordroda 50 bin ama işçiye yatan 30 bin :)) 29 11 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Sizde bu biat kültürü oldukça kazanır kazanır korkma 16 17 Yanıtla
  • SIDDIK ÇETİN: helal bavo 14 5 Yanıtla
  • Kemal Malkoç: Akp medyası sin belli reklamlara ne gerek var diyeceğim ama sizin için normal bir durum bu 6 2 Yanıtla

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