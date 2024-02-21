Halk otobüsü şoförü maaş zammını duyunca halaya durdu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı maaşı yolda öğrenen halk otobüsü şoförü, sevincini aracı durdurup göbek atarak gösterdi.maaşlarına yüzde 107 zam yapıldığını duyan otobüs şoförü, eline mendil alarak halay çekip göbek attı. O anları kayıt altına alan şoför, "Zamdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bir daha başkanlığı kazanır." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yüzde 107 zam yaptı. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, maaşlara zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Maaş zammını duyan halk otobüsü şoförü Yılmaz Tepe, otobüsü durdurup halay çekti. Koltukta duramayan sürücü, daha sonra ayağa kalkarak halay çekmeye devam etti. Dakikalarca göbek atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı zamla birlikte en düşük maaş 34 bin liraya yükselirken sevinçten halay çeken şoför, o anı anlattı.
13 yıldır BELSAN'da otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Tepe, zammı duyunca büyük bir sevinç yaşadığını belirterek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 107 zammı açıklayınca ben de sevincimi öyle paylaşmak istedim. O esnada oynadım. Zamdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bir daha başkanlığı kazanır. Yüzde 107 zam yapıldı, elhamdülillah memnunuz. Bütün emekçi kardeşlerime de hayırlı uğurlu olsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın" diye konuştu.
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