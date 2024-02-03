Yaşam

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'taki fabrikada devam eden söndürme çalışmaları sürüyor. Boya fabrikasında yangın mı çıktı, nerede? İşte detaylar!

BOYA FABRİKASINDA YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul'dan itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Onlarca itfaiye erinin yangına müdahalesi sürüyor. Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor. Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.