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Boya fabrikasında yangın mı çıktı, nerede? - Son Dakika
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Yaşam

Boya fabrikasında yangın mı çıktı, nerede?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. İstanbul'dan da itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

03.02.2024 14:20  Güncelleme: 14:24
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'taki fabrikada devam eden söndürme çalışmaları sürüyor. Boya fabrikasında yangın mı çıktı, nerede? İşte detaylar!

BOYA FABRİKASINDA YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul'dan itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Onlarca itfaiye erinin yangına müdahalesi sürüyor. Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Boya fabrikasında yangın mı çıktı, nerede?

YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor. Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Boya fabrikasında yangın mı çıktı, nerede?

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Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Soğuk Haber, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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