Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu - Son Dakika
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Yaşam

Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

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Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris\'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
16.06.2025 13:58
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Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris\'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
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Marmaris'te bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine denetim başlatıldı. Kaymakamlık talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, belge eksiklikleri de dahil olmak üzere çeşitli ihlaller tespit etti. Denetimler sonucunda 14 işletmeye kapatma cezası verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bazı eğlence mekânlarında düzenlenen şovların yerli ve yabancı turistleri rahatsız ettiği yönündeki şikayetler üzerine denetimler başlatıldı. Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla devreye giren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok işletmeyi mercek altına aldı.

EKİPLER SAHAYA İNDİ

İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde yapılan denetimlerde; meşaleli şovlar, çıplak dans gösterileri ve rahatsız edici davranışlara ilişkin şikayetler değerlendirilirken, aynı zamanda belge eksiklikleri gibi mevzuata aykırı durumlar da tespit edildi.

Yapılan denetimler sonrası:

  • 2 işletme, belge eksikliği nedeniyle süresiz olarak kapatıldı.
  • 9 işletme, 7 gün süreyle,
  • 3 işletme ise 3 gün süreyle kapatma cezası aldı.

KAPILARINA MÜHÜR VURULDU

Kapatma kararlarının uygulanmasının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri söz konusu işletmeleri mühürledi. Bazı işletmeler, sosyal medya hesapları üzerinden kapanış kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak süreceğini belirtti. Açıklamada, tüm işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermeleri ve turizm sezonunda kamu düzenini bozmamaları gerektiği vurgulandı.

Kaymakamlık, Marmaris, Güncel, Turizm, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Basar:
    2 si belgelerini tamamladığında,9 u 7 gün sonra,3 ü 3 gün sonra tekrar kaldıkları yerden devam :)) 48 1 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Of cok caydrıcı ceza vermişsiniz 35 4 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    BU FUHUŞ YUVALARININ DENETİMİ ...KIZILAYIN SORUMLULUĞUNDA DEĞİL HERHALDE..BELEDİYE NE HALT EDİYOR ACABA...SEÇİLMESİNİ BİLİYORSAN DENETİMİNİ DE YAPACAKSIN OZAMAN..SAYIN BAŞKAN...SENİ BOŞUNA OTURTMADILAR O KOLTUĞA.. 14 16 Yanıtla
  • commenter:
    Büyük balık küçük balığı yer. Anlayana.. 20 5 Yanıtla
  • Batuhan2003:
    Şimdiye kadar neredeydiniz. Baskılara devam devam 8 0 Yanıtla
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