Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris\'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bazı eğlence mekânlarında düzenlenen şovların yerli ve yabancı turistleri rahatsız ettiği yönündeki şikayetler üzerine denetimler başlatıldı. Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla devreye giren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok işletmeyi mercek altına aldı.

EKİPLER SAHAYA İNDİ

İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde yapılan denetimlerde; meşaleli şovlar, çıplak dans gösterileri ve rahatsız edici davranışlara ilişkin şikayetler değerlendirilirken, aynı zamanda belge eksiklikleri gibi mevzuata aykırı durumlar da tespit edildi.

Yapılan denetimler sonrası:

2 işletme, belge eksikliği nedeniyle süresiz olarak kapatıldı.

9 işletme, 7 gün süreyle,

3 işletme ise 3 gün süreyle kapatma cezası aldı.

KAPILARINA MÜHÜR VURULDU

Kapatma kararlarının uygulanmasının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri söz konusu işletmeleri mühürledi. Bazı işletmeler, sosyal medya hesapları üzerinden kapanış kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak süreceğini belirtti. Açıklamada, tüm işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermeleri ve turizm sezonunda kamu düzenini bozmamaları gerektiği vurgulandı.