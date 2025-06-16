Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris\'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bazı eğlence mekânlarında düzenlenen şovların yerli ve yabancı turistleri rahatsız ettiği yönündeki şikayetler üzerine denetimler başlatıldı. Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla devreye giren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok işletmeyi mercek altına aldı.
İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde yapılan denetimlerde; meşaleli şovlar, çıplak dans gösterileri ve rahatsız edici davranışlara ilişkin şikayetler değerlendirilirken, aynı zamanda belge eksiklikleri gibi mevzuata aykırı durumlar da tespit edildi.
Kapatma kararlarının uygulanmasının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri söz konusu işletmeleri mühürledi. Bazı işletmeler, sosyal medya hesapları üzerinden kapanış kararlarını kamuoyuyla paylaştı.
Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak süreceğini belirtti. Açıklamada, tüm işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermeleri ve turizm sezonunda kamu düzenini bozmamaları gerektiği vurgulandı.
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