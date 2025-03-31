Bursa'da bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu - Son Dakika
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Yaşam

Bursa'da bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri bu yıl da bayram namazından sonra toplu halde bayramlaştı. Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreye ulaştı. Mahalle muhtarı, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz" dedi.

31.03.2025 09:56  Güncelleme: 10:08
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda uzun yıllardır toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya çocuklar dahil tüm mahalleli katılıyor.

Bursa'da bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu

BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU 1 KİLOMETREYE UZANDI

Bu Ramazan Bayramı'nda da bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi sıraya girerek bayramlaştı. 1 kilometreye uzanan bayramlaşma kuyruğunun sonu görülmedi.

Bursa'da bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu

"60-65 YILDIR ATALARIMIZDAN KALAN MİRAS"

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar" dedi.

Bursa'da bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu
Bursa\'da bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Bursa'da bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • fgrhymrw5g:
    mükemmel bir şey olmuş 3 1 Yanıtla
  • fgrhymrw5g:
    maşallah 4 0 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    tanrı sizleri nice bayramlara kavuştursun 1 1 Yanıtla
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