Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda uzun yıllardır toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya çocuklar dahil tüm mahalleli katılıyor.
Bu Ramazan Bayramı'nda da bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi sıraya girerek bayramlaştı. 1 kilometreye uzanan bayramlaşma kuyruğunun sonu görülmedi.
Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar" dedi.
Son Dakika › Yaşam › Bursa'da bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu - Son Dakika
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