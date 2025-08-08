Bursa Yangınında Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika
Yaşam

Bursa Yangınında Hayvan Kurtarıldı

Bursa Yangınında Hayvan Kurtarıldı
08.08.2025 10:19
Bursa'daki orman yangınlarında birçok sokak hayvanı kurtarıldı, tedavi süreci devam ediyor.

BURSA'daki orman yangınlarından yaban hayvanlarının yanı sıra çok sayıda kedi ve köpek de kurtarıldı. Onlardan biri de Harmancık'taki yangın sırasında alevlerden korkup, bir maden ocağının girişine sığınan Terrier cinsi anne köpek ile 7 yavrusu oldu. HAYTAP ve HEPAD üyelerince sürdürülen saha taramasında bulunan ve tedaviye alınan yavrulardan biri kurtarılamadı. Tedavisi süren 5 yaşındaki anne köpek ile 3 aylık 6 yavrunun tedavisi sürerken, yangınlardan kurtarılan 70 hayvan sahiplenilmeyi bekliyor.

Bursa'nın Kestel- Gürsu ile Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangınlarında ağaçların yanı sıra hayvanlar da zarar gördü. Yangınlar 5 günün sonunda kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına katılan ekipler ile vatandaşlar, bölgedeki hayvanları kurtarmak için de canla başla mücadele verdi. Yangınların ilk anından itibaren sahada olan HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) ve HEPAD (Her Eve Bir Pati Derneği) üyeleri, yanan alanlarda mahsur kalan yaban hayvanları ile sokak hayvanlarını kurtarmak için çalışma başlattı. Orman yangınlarından yaban hayvanlarının yanı sıra çok sayıda kedi ve köpek de kurtarıldı.

YANGININ 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE ULAŞILDI

Kurtarılan hayvanlardan biri de Harmancık'taki yangın sırasında alevlerden korkup, bir maden ocağının girişine sığınan Terrier cinsi anne köpek ile 7 yavrusu oldu. HAYTAP ve HEPAD üyelerince sürdürülen saha taramasında bulunan anne köpek ile yavruları tedavileri yapılmak üzere veteriner kliniğine götürüldü. Yavrulardan biri kurtarılamazken, 5 yaşındaki anne ile 3 aylık 6 yavrusu tedaviye alındı. Anne köpek ile yavrularının yangının 3'üncü gününde maden ocağı girişinde bulunup, kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İLK MÜDAHALELERİ SAHADA YAPILDI

Her iki yangın bölgesinde hem yangın anlarında hem de alevler kontrol altına alındıktan sonra arama yapan HAYTAP ve HEPAD üyeleri, çok sayıda kedi ve köpeği, saklanıp sığındıkları yerlerde bulup, güvenli bölgeye taşıdı. Önce mama verilerek karınları doyurulan sokak hayvanlarının yaşadığı tedirginlik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; patileri ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan kedilerin, önlerine konulan yaş mamayı yedikleri görüldü. Bir başka görüntüye atıl vaziyetteki inşaata sığınan ve dumandan etkilenen bir köpeğin, HAYTAP ve HEPAD üyelerince sevilerek, kendine getirilmeye çalışıldığı yansıdı. Yanık izi taşıyan bazı köpeklerin tedirgin bir şekilde etrafı kokladığı ve mama kabına yöneldiği görüldü. İlk müdahaleleri sahada yapılıp, su ve mama verilerek sakinleşmeleri sağlanan, solunum sıkıntısı, patilerde yanıklar ve aşırı strese bağlı davranış bozuklukları gözlenen kedi ve köpekler, zaman kaybetmeden Bursa'daki çeşitli veteriner kliniklerine nakledildi.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Her iki bölgedeki orman yangınlarından kurtarılan 70 hayvana, kliniklerde yapılan muayeneler sonucunda, solunum desteği verilerek, yanık tedavisi uygulanmaya başlandı. Birçoğunda dumandan kaynaklı solunum sıkıntısı, patilerde yanıklar ve aşırı strese bağlı davranış bozuklukları gözlenen hayvanların tedavi süreci veteriner hekimler tarafından yakından takip edilirken, sahadaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir, "Yaklaşık 70'in üzerinde, yangından etkilenen dostlarımızı çeşitli kliniklere naklettik. Özellikle kırsal alanlarda, yangından korkarak etkilenmiş dostlarımızı, yangın bittikten sonra daha çok görmeye başladık. Sahadaki ekiplerimiz, çalışmalara devam ediyor. Bölgede yanan ya da o civarda yangın çıkan köylerdeki insanlarla iletişim sağlayarak daha fazla hayvana ulaşıyoruz" dedi.

'İNANIYORUZ Kİ BURSA HALKI ONLARA YUVA OLACAK'

Yangınlar sırasında korkarak çeşitli yerlere sığınan sokak hayvanlarını bir kısmının üyeler tarafından bulunduğunu, bir kısmının HAYTAP ve HEPAD üyelerini görünce saklandıkları yerlerden çıktıklarını belirten Emre Demir, sahiplendirme çağrısı yaparak şunları söyledi: İki kedi dostumuz yangından çok etkilenmiş haldeydi. Bunları da tecrübeli ekiplerimiz sayesinde bulduk. Yangından çok ciddi derecede etkilenen bir köpek dostumuz ise kırsal bölgede yaşıyordu. Yangından etkilenen dostumuz, kendisini bizim önümüze attı. Hemen tedavi altına alarak kliniğe getirdik. Bir kedi mesela, 3-4 gün boyunca orada söndürme çalışmalarında görev alan işçilerin yatağına sığınmış. O kediyi bulmak günlerimizi aldı. Mesela bir köpeğimiz var, yanan şantiyede bulundu. Bir yavrusu yangında öldü. Hiçbir hayvanın evi yok, onlara yuva bulacağız. Tedavi sürecinden sonra inanıyoruz ki Bursa halkı onlara yuva olacaktır."

Kaynak: DHA

Bursa Yangınında Hayvan Kurtarıldı

SON DAKİKA: Bursa Yangınında Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika
