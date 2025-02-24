Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Yaşam

Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor

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Günlük 1500 ton tuzun çıkarıldığı Çankırı Tuz Mağarası'nda 300 yıl önce tuz yatağına düşerek ölen ve rivayete göre; o dönem bölgede yaşayan Keloğlan'a ait olduğu ifade edilen eşeğin cesedinin çürümeden kaldığını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

24.02.2025 14:16  Güncelleme: 14:36
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Kısa adı TİGAD olan Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği, Genel Başkan Okan Geçgen liderliğinde Çankırı'ya geniş çaplı bir gazeteci heyetiyle ziyarette bulundu. Çankırı'nın kültürel değerlerini tanıtmayı ve gazetecileri bölgenin zenginlikleriyle buluşturmayı amaçlayan etkinlikte ziyaret edilen yerlerden biri de Çankırı Tuz Mağarası oldu.

Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

MAĞARADA 300 YILDIR ÇÜRÜMEYEN EŞEK CESEDİ VAR

Günlük 1500 ton tuzun çıkarıldığı mağarada üretimin yapıldığı ve kamyonların dolaştığı galeriler gazetecilerin büyük ilgisini çekti. Mağaradaki dikkat çeken detaylardan biri de 300 yıl önce tuz yatağına düşerek ölen ve aradan onca zaman geçmesine rağmen cesedi çürümeyen eşekti. Rivayete göre; o dönem bölgede yaşayan Keloğlan'a ait olduğu ifade edilen eşeğin cesedinin çürümeden kaldığını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor

MAĞARADAN ALININCA ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTTU

Yıllar önce Ankara'da başka bir müzeye götürülen eşeğin doğal ortamından alınması üzerine çürümeye yüz tuttuğu ve tekrar tuz mağarasına getirilerek koruma altına alındığı öğrenildi.

Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor

Hititler döneminden beri tuz elde edilen mağarada tarihi hakkında bilgi bulunmayan tavşan ve tilkinin cesedi de sergileniyor.

Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor

Mağarada önceki dönmelerde tuz çıkartmak ve taşımak için kullanılan araçlar da sergileniyor.

Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor

Mağara içerisinde, tahnit yapılmış bazı hayvanlar da var.

Çankırı Tuz Mağarası\'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor

Keloğlan, Çankırı, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muharrem Ayten:
    Millet dinozor sergiliyor biz de eşek tavşan seviye çok düştü. 1 3 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    çürümemiş he. size göre 0 2 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Çok tatlılar zaten hayvanlar çok masum 1 0 Yanıtla
  • Güler Akın:
    Daha nekadar çürümenin olmasi bekleniyor sanırsın eşek canlı dolaşıyor tavsan zıplıyor çürümüş iste 0 0 Yanıtla
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