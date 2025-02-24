Çankırı Tuz Mağarası\'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor

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Kısa adı TİGAD olan Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği, Genel Başkan Okan Geçgen liderliğinde Çankırı'ya geniş çaplı bir gazeteci heyetiyle ziyarette bulundu. Çankırı'nın kültürel değerlerini tanıtmayı ve gazetecileri bölgenin zenginlikleriyle buluşturmayı amaçlayan etkinlikte ziyaret edilen yerlerden biri de Çankırı Tuz Mağarası oldu.

MAĞARADA 300 YILDIR ÇÜRÜMEYEN EŞEK CESEDİ VAR

Günlük 1500 ton tuzun çıkarıldığı mağarada üretimin yapıldığı ve kamyonların dolaştığı galeriler gazetecilerin büyük ilgisini çekti. Mağaradaki dikkat çeken detaylardan biri de 300 yıl önce tuz yatağına düşerek ölen ve aradan onca zaman geçmesine rağmen cesedi çürümeyen eşekti. Rivayete göre; o dönem bölgede yaşayan Keloğlan'a ait olduğu ifade edilen eşeğin cesedinin çürümeden kaldığını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

MAĞARADAN ALININCA ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTTU

Yıllar önce Ankara'da başka bir müzeye götürülen eşeğin doğal ortamından alınması üzerine çürümeye yüz tuttuğu ve tekrar tuz mağarasına getirilerek koruma altına alındığı öğrenildi.

Hititler döneminden beri tuz elde edilen mağarada tarihi hakkında bilgi bulunmayan tavşan ve tilkinin cesedi de sergileniyor.

Mağarada önceki dönmelerde tuz çıkartmak ve taşımak için kullanılan araçlar da sergileniyor.

Mağara içerisinde, tahnit yapılmış bazı hayvanlar da var.