tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbet Kralı" programında rahatsızlanan ve yayından ayrılmak durumunda kalan Prof Dr. Ortaylı hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini oldukça endişelendiren İlber Ortaylı sevenlerine mesaj gönderdi. Ortaylı, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Endişelenecek bir durum yok. Bugün taburcu ediliyorum." dedi.
tv100'de Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programının salı günü canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı yayından erken ayrılmak durumunda kalmış, sevenlerini korkutmuştu. Ünlü tarihçinin şeker hastalığından kaynaklanan bazı rahatsızlıklarının olduğu, bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve komplikasyonlara neden olduğunu öğrenildi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı izleyicilerine videolu mesaj gönderdi. İlber Hoca, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Bugün taburcu ediliyorum. Vücuttaki bir iltihaplanma sonucunda dengem bozuldu, hastaneye geldim." dedi.
Son Dakika › Yaşam › Canlı yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı'dan sevenlerine mesaj - Son Dakika
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