Canlı yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı'dan sevenlerine mesaj - Son Dakika
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Yaşam

Canlı yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı'dan sevenlerine mesaj

Canlı yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı\'dan sevenlerine mesaj

Katıldığı televizyon programında rahatsızlanan ve yayından ayrılmak zorunda kalan Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastaneden sevenlerine videolu mesaj gönderdi. Ortaylı, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Endişelenecek bir durum yok. Bugün taburcu ediliyorum." dedi.

05.12.2024 19:43
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tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbet Kralı" programında rahatsızlanan ve yayından ayrılmak durumunda kalan Prof Dr. Ortaylı hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini oldukça endişelendiren İlber Ortaylı sevenlerine mesaj gönderdi. Ortaylı, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Endişelenecek bir durum yok. Bugün taburcu ediliyorum." dedi.

ORTAYLI CANLI YAYINDA RAHATSIZLANMIŞTI

tv100'de Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programının salı günü canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı yayından erken ayrılmak durumunda kalmış, sevenlerini korkutmuştu. Ünlü tarihçinin şeker hastalığından kaynaklanan bazı rahatsızlıklarının olduğu, bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve komplikasyonlara neden olduğunu öğrenildi.

İLBER ORTAYLI'DAN VİDEOLU MESAJ

Prof. Dr. İlber Ortaylı izleyicilerine videolu mesaj gönderdi. İlber Hoca, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Bugün taburcu ediliyorum. Vücuttaki bir iltihaplanma sonucunda dengem bozuldu, hastaneye geldim." dedi.

İlber Ortaylı, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Canlı yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı'dan sevenlerine mesaj - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canlı yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı'dan sevenlerine mesaj - Son Dakika
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