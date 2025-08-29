Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne'ye gözyaşlarıyla veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne'ye gözyaşlarıyla veda

Haberin Videosunu İzleyin
Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu\'nun kızı Defne\'ye gözyaşlarıyla veda
29.08.2025 16:29  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu\'nun kızı Defne\'ye gözyaşlarıyla veda
Haber Videosu

İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD'nin Miami kentinde hayatını kaybetmesinin ardından Levent'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İş insanı Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu, tatil için gittiği Miami'de 24 Ağustos'ta evde hayatını kaybetmişti. Genç yaşta yaşamını yitiren Akçakayalıoğlu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne'ye gözyaşlarıyla veda

Defne Akçakayalıoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, aile yakınlarının yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından isimler de katıldı.

Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne'ye gözyaşlarıyla veda

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören de törende hazır bulundu.

Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne'ye gözyaşlarıyla veda

Törenin ardından Defne Akçakayalıoğlu, Ulus Mezarlığı'nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU'NUN ÖLÜM NEDENİ

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu, Miami'de bulunan kızları Defne'yi ziyarete gitti. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte plaja giderek denize giren Akçakayalıoğlu, evlerine döndükten sonra uyudu. Sabah saatlerinde genç kızın yatağında hareketsiz yattığını gören anne ve babası, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Magazin, Miami, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne'ye gözyaşlarıyla veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Sakarya’da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı Sakarya'da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya veda etti Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti
11 milyon euroya alınmıştı Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor 11 milyon euroya alınmıştı! Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor
Kuşadası’nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu Kuşadası'nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış 3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi
Mehmet Ali Erbil ile nikah masasına oturan Gülseren Ceylan’dan ilk sözler Mehmet Ali Erbil ile nikah masasına oturan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler
Evindeki musluktan hareket eden cisim çıktı Evindeki musluktan hareket eden cisim çıktı
Gülseren Ceylan’ın gelin çiçeğini Yasmin Erbil kaptı Gülseren Ceylan'ın gelin çiçeğini Yasmin Erbil kaptı

16:00
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu’ndan MHP’lileri kızdıran sözler
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler
15:05
Meclis’teki oturuma damga vuran anlar: Bahçeli ve Özel böyle tokalaştı
Meclis'teki oturuma damga vuran anlar: Bahçeli ve Özel böyle tokalaştı
15:00
Bakan Fidan, TBMM’den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
14:55
Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri’ne giriş yaptı
Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı
14:47
Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırdı
Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırdı
14:27
TEKNOFEST’te tartışma yaratan görüntü “Ne var bunda“ diyen de var, eleştiren de
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
14:27
Kuralar çekildi İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
14:15
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze’ye BM güçleri gönderilmeli
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze'ye BM güçleri gönderilmeli
13:42
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
13:26
İsrail topyekün işgali başlattı Havadan vurulan Gazze’den ilk görüntüler
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler
13:15
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 16:52:31. #7.11#
SON DAKİKA: Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne'ye gözyaşlarıyla veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.