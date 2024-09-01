Depremin yıkım yaşattığı Hatay'da zeytin hasadıyla umutlar yeşeriyor - Son Dakika
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Yaşam

Depremin yıkım yaşattığı Hatay'da zeytin hasadıyla umutlar yeşeriyor

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Hatay'da depremin ardından tarım, bölge halkına umut oluyor. Kurtbağı Mahallesi'nde 100 yıllık zeytin ağaçlarında hasat başladı. Zeytinin kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı bulurken tarım işçileri günlük 1000 TL kazanç elde ediyor. Bahçe sahibi Sezer Kala, hasattan memnun olduklarını belirterek zeytinin sınıflandırma ve kırma işlemlerini yaparak tüketiciye ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

01.09.2024 09:37
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Türkiye'nin en bereketli topraklarına ev sahipliği yapan Hatay'da onlarca ürün yetişiyor. Depremin vurduğu kentin yeniden ayağa kalkması için önemli bir role sahip olan tarım, bölge halkına umut olmuş durumda.

KİLOSU 70 TL'DEN ALICI BULUYOR

Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde 100 yıllık zeytin ağaçlarında hasat başladı. Asrın felaketi sonrası üreterek hayata tutunmaya başlayan Kurtbağı Mahallesi sakinlerinden Sezer Kala ve ailesi de 30 dönümlük tarlada zeytin üretimine devam ediyor. Özenle toplanan sofralık halhalı zeytin, kırım işlemlerinin ardından kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı bulurken tarım işçileri günlük 1000 TL kazanç elde ediyor.

Depremin yıkım yaşattığı Hatay'da yüz güldüren hasat! Günlük 1000 TL kazanıyorlar

"ÇOK MEMNUNUZ HASATTAN"

Bahçe sahibi 32 yaşındaki Sezer Kala, sabahın erken saatleriyle birlikte hasada başladıklarını belirterek "Ağustos ayının gelmesiyle birlikte halhalı zeytine başlanır. Kasım ve Aralık ayına kadar devam eder. Kendi ektiğimiz de var, dededen kalan 100 yıllık ağaçlarımız da var. Ortalama olarak işçinin eline geçen para masraflarıyla birlikte 1000 TL. Sabah 06.00'da başlıyoruz havalar sıcak olduğu için maksimum saat 13.00-14.00'ye kadar devam ediyoruz. Belli bir tonaj kestiremeyiz, bu yıl mahsul çok iyi kalibre de çok iyi çok memnunuz hasattan.

Depremin yıkım yaşattığı Hatay'da yüz güldüren hasat! Günlük 1000 TL kazanıyorlar

Bunu tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim burada 30 dönüm arazimiz var. Hava durumuna göre çalışıyoruz, zaten çok sıcak havaları da erken bırakıyoruz. Eğer hava kapalıysa ona göre biraz daha dirayet göstermeye çalışıyoruz. Zeytini topladık eve gidip bu zeytini önce elekten geçirip sınıflandırarak kırma makinasında kırıp bidonlara basacağız. Alıcının talebine göre istediği bidonlara beşlik petlere, üçlük petlere, 25 kiloluk bidonlara ve 50 kiloluk bidonlara kırım yapacağız. Şu anda analı kızlı dediğimiz ayırmadan sınıflandırmadan 70 TL'den söz ediliyor" ifadelerini kullandı.

Depremin yıkım yaşattığı Hatay'da yüz güldüren hasat! Günlük 1000 TL kazanıyorlar
Depremin yıkım yaşattığı Hatay\'da zeytin hasadıyla umutlar yeşeriyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Depremin yıkım yaşattığı Hatay'da zeytin hasadıyla umutlar yeşeriyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz: en değerli gıdalardan zeytin ve zeytinyağı bol kazançlar dilerim 11 0 Yanıtla

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