Trabzon'un Yomra ilçesinde yer alan bir muhtarlık binasının büyüklüğü görenleri hayrete düşürdü. Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş, binayı cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerde vatandaş, "Böyle muhtarlık binası mı olur? Muhtemelen birçok ilin belediye binasından büyüktür" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Kısa sürede yayılan video, kullanıcılar arasında tartışma başlatırken birçok kişi binanın mimarisi ve boyutuyla ilgili yorumlar yaptı.
Son Dakika › Yaşam › Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı - Son Dakika
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