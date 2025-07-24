Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı - Son Dakika
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Yaşam

Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı

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Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı
24.07.2025 12:25
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Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı
Haber Videosu

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir muhtarlık binasının olağanüstü büyüklüğü gündem oldu. Bir vatandaşın ''Birçok ilin belediye binasından büyük'' diyerek kayda aldığı görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yer alan bir muhtarlık binasının büyüklüğü görenleri hayrete düşürdü. Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş, binayı cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

"BÖYLE MUHTARLIK BİNASI MI OLUR?"

Görüntülerde vatandaş, "Böyle muhtarlık binası mı olur? Muhtemelen birçok ilin belediye binasından büyüktür" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Kısa sürede yayılan video, kullanıcılar arasında tartışma başlatırken birçok kişi binanın mimarisi ve boyutuyla ilgili yorumlar yaptı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Önceden belediyedir. Şimdi mahalle olunca muhtarlık olmuş.
  • Yalova'nın belediye binası yok bize versinler.
  • Yuh! Muhtarlık binasına bak.
  • Muhtar tüm mahalleyi binaya almış.
  • Muhtar halkı kucaklamak istemiş. O yüzden büyük bi yere geçmişler.
  • Devlet mi yönetiyor bu muhtar burada?

İşte "yok artık" dedirten muhtarlık binası;

Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı
Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı

Yerel Haberler, Trabzon, Gündem, Yomra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı - Son Dakika
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