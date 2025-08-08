Didim'de Maganda Kurbanı Genç Yaşamını Yitirdi

ALMANYA'dan tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan kavgada, başına sopayla vurulması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitiren Poyraz Başnak (21), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Poyraz Başnak'ın annesi Güldem Akkuş, "Çok üzgünüm. Oğlum maganda kurbanı oldu. Almanya'dan kızım ve oğlumla gelmiştim. Şimdi ise 2 kişi döneceğiz" dedi.

Olay, 23 Temmuz'da, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil şeridindeki sitede bir grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra P.G. (17), Poyraz Başnak ile arkadaşı O.A'yı yolda yürürken gördü. P.G., arkadaşı S.A.G. (18) ile Başnak ve O.A.'yı otomobille takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilden inen P.G. ve S.A.G., Poyraz Başnak ve O.A.'ya saldırdı. Almanya'dan bir süre önce ailesiyle tatil için ilçeye gelen Başnak, S.A.G.'nin savurduğu sopanın başına isabetiyle yaralanıp yere yığıldı. İki arkadaş, O.A.'yı da darbettikten sonra otomobile binip uzaklaştı. Poyraz Başnak, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Başnak önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, sonra İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Poyraz Başnak, 6 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından S.A.G.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli P.G. de kaçtığı İzmir'de yakalandı. İşlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Poyraz Başnak için bugün, dedesinin yaptırdığı Nergiz Goncalar Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Poyraz'ın annesi Güldem Akkuş, babası Mustafa Başnak, kardeşi Kardelen Başnak, anneannesi Gülnihal Akkuş, dedesi Ekrem Akkuş, teyzesi Lamia Ayhan ve çok sayıda kişi katıldı. Poyraz Başnak'ın tabutuna, tuttuğu takım olan Galatasaray'ın atkısı serildi. Kılınan namazın ardından Başnak'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ'

Poyraz'ın annesi Güldem Akkuş, "Çok üzgünüm. Oğlum maganda kurbanı oldu. Evladım yardımseverdi. Onun kurbanı oldu. En son onunla gerçekleştirdiğim konuşmada, kardeşiyle bir araya geleceğini söyledi ama bir daha bir araya gelemedi. Almanya'dan kızım ve oğlumla gelmiştim. Şimdi ise 2 kişi döneceğiz" diye konuştu.

Poyraz Başnak'ın teyzesi Lamia Ayhan da "Görüntüleri izlesinler. Araçla gelip, dövüyorlar Poyraz'ımızı. Günlerce hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Türk adaletine güveniyoruz. Davamızın takipçisi olacağız. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Her sene olduğu gibi yaşadığı Almanya'dan İzmir'e tatile geldi. Yakın bir zamanda da döneceklerdi. Dönmek nasip olmadı. İzmir aşığı çocuktu. Galatasaray'ı çok seviyordu. 'Yan bakma kavgası' diyorlar ama Poyraz, öyle bir çocuk değil. Ne olursa olsun, görüntüde her şey ortada. Otomobile takip edip, öldürüyorlar. Nur içerisinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR, DHA)