Diyarbakır\'da Kürt Dil Bayramı\'na özel şiirli kaldırımlar

ayşe onat:

şahsen doğru bulmadım bir dili ayak altına almayı şık karşılaşıyorum.dili yüceltmek bu şekilde ayaklar altına almak değildir.dilin güzelliğini ortaya koymaksa bu şekilde olmamalı. bence Kürt kardeşlerimiz birkez daha düşünün ve dilinizi ayaklar altına aldırmayın.Bir Türk olarak söylüyorum bazı kutsallarınız olmalı ve ayaklar altına alınmamalı. saygılar ....