Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Geniş Video İzle

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürt Dil Bayramı nedeniyle Sur ilçesi Gazi Caddesi'ndeki kaldırımlara Kürt Edebiyatı şairlerinin beyitlerini işledi. Yapılan bu çalışma sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

16.05.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nda dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdi. Sur ilçesindeki tarihi Gazi Caddesi'nin kaldırımlarına, Kürt edebiyatının önde gelen şairlerinden seçilen beyitler işlendi.

ÇALIŞMAYI GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerin altına bir kesim "Ne gerek vardı böyle bir şeye" şeklinde yorumlar yaparken bir kesim de "Harika olmuş" diyerek yapılan çalışmayı destekledi.

Diyarbakır\'da Kürt Dil Bayramı\'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Diyarbakır, Edebiyat, Güncel, Yerel, Yaşam, Sur, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yalçın Koçyiğit:
    ak-trollerle it-troller nasıl iyi mi böyle?? ülkeyi bu hale getirenlere verdiğiniz oy ve desteklerinizden dolayı vicdanınız rahat mı? 82 76 Yanıtla
  • Müslüm Satık:
    kürt halkını tebrik ediyorum 78 51 Yanıtla
  • R C G:
    özerklik yükleniyor. Tesekkurler bahceli. 80 42 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Artık bayramlarımız bile değişti, hükümet pkk'ya ne ödün verdi de bu kadar rahat hareket ediyor 49 32 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    çok güzel çok güzel aynen böyle devam edin aynen 50 21 Yanıtla
  • ömer duman:
    gotunzden gün uydurmayin aw saflari 34 35 Yanıtla
  • BRAVL STARS:
    Saygı sevgi empati herkese lazım . Değer verirseniz değer görürsünüz. İki dünya savaşının ayıramadığı halklar temel insan haklarına kavuşmakla ayrışmaz tam tersine bütünleşir 39 19 Yanıtla
  • ömer duman:
    kuzenini z1kenlerin bayramı kutlu olsun 18 35 Yanıtla
  • 34ts6665:
    Doğu gitti geçmiş olsun 26 16 Yanıtla
  • brskili:
    neden dün Diyarbakır’da 157 metre Türk bayrağıyla şehirde 19 mayısı kutlama etkinliğini haber yapılmıyor 16 3 Yanıtla
  • ayşe onat:
    şahsen doğru bulmadım bir dili ayak altına almayı şık karşılaşıyorum.dili yüceltmek bu şekilde ayaklar altına almak değildir.dilin güzelliğini ortaya koymaksa bu şekilde olmamalı. bence Kürt kardeşlerimiz birkez daha düşünün ve dilinizi ayaklar altına aldırmayın.Bir Türk olarak söylüyorum bazı kutsallarınız olmalı ve ayaklar altına alınmamalı. saygılar .... 5 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım
Efsane sol bek Jordi Alba’dan 2 yıllık imza Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
23:33
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi
Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
23:24
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
23:09
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
23:07
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
22:58
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 17:32:42. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.