Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nda dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdi. Sur ilçesindeki tarihi Gazi Caddesi'nin kaldırımlarına, Kürt edebiyatının önde gelen şairlerinden seçilen beyitler işlendi.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerin altına bir kesim "Ne gerek vardı böyle bir şeye" şeklinde yorumlar yaparken bir kesim de "Harika olmuş" diyerek yapılan çalışmayı destekledi.
Son Dakika › Yaşam › Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar - Son Dakika
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