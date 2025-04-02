Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı

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2 Nisan ekonomik boykotuna desteğini açıkladığı gerekçesiyle TRT'deki ''Teşkilat'' dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a CHP lideri Özgür Özel'den destek geldi. Özel, yaptığı açıklamada ''Aybüke nerde oynarsa ona rekorlar kırdırtacağız. Hangi dizede oynarsa onu izlettireceğiz'' dedi.

02.04.2025 15:26  Güncelleme: 15:36
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan protestolar, kitlesel boykot çağrıları ile sürüyor.

ÖNCE DESTEK VERDİ, SONRA SİLDİ

Büyük tartışma yaratan boykot kararına bir destek de TRT'deki Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'tan geldi. Instagram hesabından boykot çağrısında bulunan güzel oyuncu, bir süre sonra paylaşımını sildi.

DİZİ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Olayın yankıları sürerken TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Aybüke Pusat'ın dizi kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Sobacı paylaşımında "Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez. Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gelişme üzerine bir açıklama yaparak Aybüke Pusat'a desteğini ifade etti. Özel açıklamasında "Aybüke nerde oynarsa ona rekorlar kırdırtacağız. Hangi dizede oynarsa onu izlettireceğiz. Bunlar böyle utanmaz adamlar. İnsanların işiyle, aşıyla oynuyorlar. Herkes bilsin ki psikolojik üstünlük bizdedir" dedi.

Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat\'a özgür özel sahip çıktı

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Son Dakika Yaşam Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • kurt ensar:
    e tabe hırsızlara sahip çıkan bunlarada çıkmalı :)) 74 45 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    bende teşkilatı çıkardım çok tin TRT 39 78 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    susturamayacaksınız halkı ... sonuna kadar haklının yanındayız...aybüke pusat yalnız değildir 26 67 Yanıtla
  • Behzat null:
    Sizin HALK TV’den kovduklarınız ne olacak? 71 18 Yanıtla
  • Eray null:
    vatan hainleri osmanlı zamanındada var olan bugünümüze kadar uzanan içimizdeki hainleri 65 17 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    belediyelerden para aktarırsınız yapmadığınız şey mi 41 17 Yanıtla
  • Azra5854:
    Cem yılmaz ?? yorum yapş TRT Aybüke pusatı neden teşkilat dizisinden cıkardın diye bu sanatçı müsfetdesi boykot çağrısı yaptığı için keşke Gökhan Ünver içinde bir tepki verseydin 40 8 Yanıtla
  • Hls157128:
    mal 33 15 Yanıtla
  • Mesut Küçük:
    insanların işiyle aşıyla oynuyorlar diyene bak. adıl sen boykot çağrısıyla yüzlerce insanın ekmeğiyle oynuyorsun. ne için hırsızlık ve yolsuzluk yaptığı iddia edilen kişi için. Dönde bir aynaya bak önce. Çok konuşan ve Boş konuşan şaibeli başkan 32 9 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    siyaset böyle bir şey. Kardeşi kardeşe düşman eder..Aman ha sakın tartışmaya girmeyin gerek yok.. Olan bize oluyor. 24 1 Yanıtla
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