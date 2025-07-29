Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi! - Son Dakika
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Yaşam

Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi!

Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi!
29.07.2025 16:43
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Afrika'nın vahşi doğasında çekilen yeni belgesel, doğanın en ürpertici ebeveyn-çocuk ilişkilerini gözler önüne serdi. Belgeselde, yeni doğmuş binlerce örümcek yavrusunun annelerini canlı canlı avladığı görülüyor. Afrikalı sosyal örümcekler devasa koloniler hâlinde yaşıyor ve genellikle böcekleri avlamak için birlikte hareket ediyor.

Afrika'nın vahşi doğasında çekilen yeni bir belgesel, doğanın en ürpertici ebeveyn-çocuk ilişkilerinden birini ortaya çıkardı. İlk kez kameraya alınan bu sahnelerde, yeni doğmuş binlerce örümcek yavrusu, annelerini canlı canlı avlayıp yiyor.

Afrikalı sosyal örümcekler devasa koloniler hâlinde yaşıyor ve genellikle böcekleri avlamak için birlikte hareket ediyor. Yavrular, ağlarına yakalanan avların titreşimlerini hissederek sürü hâlinde saldırıyor. Ancak belgeselde görülen şoke edici anlarda, bu kez hedefleri kendi anneleri oluyor.

Her bir anne örümcek, yumurtadan çıkan yaklaşık 50 yavrusunu besleyebilmek için kendi iç organlarının çürümesinden oluşan bir sıvı salgılıyor. Yavrular, bu "örümcek sütü" ile büyüdükten sonra, annelerine saldırıp onları topluca tüketiyor. Uzmanlar bunun, yavruların hayatta kalmasını sağlamak için annelerin yaptığı bilinçli bir fedakârlık olabileceğini düşünüyor.

Sahneler, izleyenlerde gerçek bir "doğa korku filmi" etkisi yaratıyor. Örümcek yavruları sürü hâlinde aynı anda hareket ediyor, avı yakalarken topluca durup tekrar saldırıya geçiyor. Görüntüler, doğanın ne kadar acımasız ama bir o kadar da hayatta kalmaya yönelik olduğunu gözler önüne seriyor.

Afrikalı sosyal örümceklerin yaşadığı dev kolonilerde 50'ye kadar yetişkin dişi bulunuyor ve birlikte avlanıyorlar. Yeni belgesel, yalnızca örümcekleri değil; goriller, orangutanlar, filler ve çitalar gibi birçok hayvanın yavrularını hayatta tutabilmek için yaptığı inanılmaz fedakârlıkları da konu alıyor.

Çekimler üç yıl boyunca altı kıtada gerçekleştirildi ve gelişmiş kızılötesi kameralar sayesinde vahşi doğanın en karanlık anları bile görüntülendi.

Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi!
Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi!
Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi!

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Son Dakika Yaşam Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi! - Son Dakika

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