Doğu Karadeniz\'de Kar Yağışı Başladı

Doğu Karadeniz'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Rize, Artvin ile Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı, 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Yeşil örtüyle kaplı yayla evlerinin çatıları, beyaz kar örtüsüyle kaplandı. Kar yağışı öncesi yayladan hareket eden çobanlar, sürülerini güvenli bölgelere indirdi. Çobanların yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"YAYLALAR GÜZEL AMA KAR BİRAZ ERKEN GELDİ"

Kar yağışını manilerle karşılayan yaylacı Ali Karoğlu (96), "Yaz gitti, güz geldi. Bu yıl da döndük geri. Tanıyamadım seni, gitti gözümün feri. Yaylalar güzel ama kar biraz erken geldi; 25'ini de beklemedi" dedi.

Sürüleri indirmek için hayvancılara yardım eden profesyonel dağcı Ali Yılmaz, "Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre bölgede kar yağacağını öğrendik. Biz de göçümüzü indirmeye karar verdik. Hayvanlarımızı şu anda köye indirdik. Kar yağışına yakalanmadığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.