Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş - Son Dakika
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Yaşam

Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş

Uzun süredir konser vermesi beklenen Rihanna, Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin temmuz ayında evlenecek olan oğlunun düğün öncesi partisinde sahne aldı. Düğün gibi parti için 10 milyon dolar alan Rihanna yeşil elbisesinin içine pembe tayt giydiği için "Yıldız Tilbe'ye özenmiş" yorumları yapıldı.

02.03.2024 12:13  Güncelleme: 12:17
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Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü yapmak için harekete geçti. 2018'de kızının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani, temmuz ayında 3 gün sürecek düğünle evlenecek oğlu için bir parti düzenledi. 10 milyon dolar karşılığında partide sahne alan Rihanna tarzıyla alay konusu oldu.

HEM SÖYLEDİ HEM OYNADI

Temmuz ayında günler sürecek düğün öncesinde bir parti düzenlendi. Görsel şölene dönen partide sahne alan Rihanna yeşil elbisesinin içine pembe tayt giyerek bir de pembe şapka taktı. Şarkıları ve dansıyla adından söz ettiren Rihanna, kombiniyle kullanıcıların diline düştü. Dünyaca ünlü şarkıcının tarzını renkli kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe'ye benzeten kullanıcılar "Rihanna mı diyelim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Yıldız Tilbe" yorumu yapıldı.

Milyonlarca liranın harcanacağı düğünün konuk listesinde bulunan Hintli milyarderler ve Bollywood ünlüleri, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump'ın yer aldığı partide de yer aldı.

İşte Yıldız Tilbe için yapılan bazı yorumlar...

Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe\'ye özenmiş

Yıldız Tilbe, Rihanna, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş - Son Dakika

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