Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü yapmak için harekete geçti. 2018'de kızının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani, temmuz ayında 3 gün sürecek düğünle evlenecek oğlu için bir parti düzenledi. 10 milyon dolar karşılığında partide sahne alan Rihanna tarzıyla alay konusu oldu.
Temmuz ayında günler sürecek düğün öncesinde bir parti düzenlendi. Görsel şölene dönen partide sahne alan Rihanna yeşil elbisesinin içine pembe tayt giyerek bir de pembe şapka taktı. Şarkıları ve dansıyla adından söz ettiren Rihanna, kombiniyle kullanıcıların diline düştü. Dünyaca ünlü şarkıcının tarzını renkli kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe'ye benzeten kullanıcılar "Rihanna mı diyelim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Yıldız Tilbe" yorumu yapıldı.
Milyonlarca liranın harcanacağı düğünün konuk listesinde bulunan Hintli milyarderler ve Bollywood ünlüleri, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump'ın yer aldığı partide de yer aldı.
Son Dakika › Yaşam › Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş - Son Dakika
Zafer Partisi, 31 Mart seçimleri öncesinde Sakarya Belediye Başkan adayını açıkladı. Cihan Kolip, 1969 yılında Sakarya'da doğmuş olup, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almıştır. 25 yıllık kariyerinin 16 yılını Sakarya'da geçiren Kolip, şu anda Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Kolip, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Sakarya İli Belediye Başkan adayı olmuştur.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, S.D. idaresindeki motosiklet, park halindeki bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörle tarla sürerken fenalaşan sürücü, araçtan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde oturan 8 yaşındaki Umut Aydınalp, evlerinin yakınında oynarken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Ailesi çocuklarını bulamayınca durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Umut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Antalya'da boş bir dairenin içinde piton olduğunu görenler ekiplere ihbarda bulundu. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek yılanı ele geçirdi. Bu olay, Antalya'da kısa süre içinde bulunan ikinci piton vakası oldu. Yılanın sahibine ulaşılamazken, bir sosyal medya kullanıcısı pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek geri verilmesini istedi.
Pendik ilçesinde bir evin bahçesinde ağlama sesiyle fark edilen yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gümüşova Rampaları mevkisinde, Onur K. idaresindeki otomobil, önünde seyreden soda yüklü tankere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif sıyrıklarla atlarken, araçta bulunan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Tanker sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Mersin Erdemli'de bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Bütüner çifti, son yolculuğuna uğurlandı. Emekli olduktan sonra yayla olarak bilinen ilçe merkezinden 25 kilometre uzaklıkta yer alan evlerine yerleşen çiftin, elektrikten kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi, Mersin Adli tıpta yapılan otopsinin ardından Erdemli Türbe Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin Erdemli'de Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetmesi üzerine çiftin cenazesi defnedilmek üzere Erdemli Türbe Mezarlığına getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çekmeköy Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 100 dönümlük Çekmeköy Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı. Bahçede sosyal tesisler, tabiat okulu, çocuk oyun alanları, spor alanları ve dinlenme cepleri gibi birçok aktivite alanı bulunuyor.
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