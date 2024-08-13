Erzurum'da 'Gülümseyen-Down Kafe' Açıldı - Son Dakika
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Yaşam

Erzurum'da 'Gülümseyen-Down Kafe' Açıldı

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen 'Gülümseyen-Down Kafe'nin açılışı Down sendromlu Emircan Sekmen'in duasıyla gerçekleşti. Kafe, Down sendromlu gençlerin istihdam edileceği bir proje olarak hayata geçirildi.

13.08.2024 16:19
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ERZURUM'da Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen 'Gülümseyen-Down Kafe'nin açılışı Down sendromlu Emircan Sekmen'in (24) duasıyla açıldı. Törende mini bir konser veren mehter takımında engelli çocuklar da yer aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam Projesi' kapsamında 'Gülümseyen-Down Kafe' açıldı. Olimpiyat parkında kapalı alanıyla yaklaşık 500 metrekare alan üzerine kurulan ve 10 Down sendromlu gencin görev alacağı kafenin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, kurum amirleri ile Down sendromlu çocukların aileleri katıldı. Aralarında engelli gençlerin de yer aldığı mehter takımının konser verdiği törende konuşan velilerden Belgin Sekmen, "Gerçekten çok güzel bir proje. Çocuklarımızın sosyalitesinin geliştirilmesi için önemli bir çalışma" dedi.

Kızının 3 yıldır eğitim aldığını söyleyen Recai Ademoğlu ise kafenin Down sendromlu çocukların kendilerini geliştirmeleri için faydalı olacağını belirtti.

70 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZ ATANDI

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, 2005 yılında çıkarılan 'Engelli Kanunu' ile 2010 yılında engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın anayasal güvence altına alınmasının reform niteliğinde yenilikler olduğunu ifade etti. Engelli bireylerin üretken ve öz güveni yüksek bireyler olarak yaşamaları için bu alandaki istihdamı artırmanın bakanlığın öncelikli hedeflerinden olduğunu aktaran Tarıkdaroğlu, "Bu kapsamda attığımız adımlarla kamudaki engelli memur sayımız tam 12 kat artmış durumda. Böylece bugün yaklaşık 70 bin engelli vatandaşımız hem kamu hem de özel sektörde kendileri için uygun olan kadrolara atandı. Bakanlık olarak, farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yönelik yürüttüğümüz çalışmalara özel ihtimam gösterdiğimizi ayrıca vurgulamak isterim. Bu kapsamda 2002 yılından bu yana atılan adımlarla Down sendromlu vatandaşlarımızın yaşam standartlarının iyileştirilmesi için önemli gelişmelere imza attık. Çok şükür çalışmalarımızın meyvesini de aldık. Eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik hakları ile bağımsız yaşama seviyelerinde önemli bir artış sağladık" diye konuştu.

DUA ETMEK İSTEDİ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kafeyle ilgili bilgi verdiği konuşma sırasında Emircan Sekmen, açılış için duayı yapmak istediğini söyledi. Başkan Sekmen, seçimler öncesi kendisine dua eden Emircan'la akrabalığı bulunmadığını belirterek, talebini olumlu karşıladı. Konuşmanın ardından Emircan, kendisinin de garson olarak görev yapacağı kafe için dua etti. Emircan, duasında başkan Sekmen'i de unutmadı.

Kurdele kesiminin ardından 'Gülümseyen-Down Kafe'yi gezen davetlilere garsonlar, limonata ve çay ikram etti.

Erzurum\'da \'Gülümseyen-Down Kafe\' Açıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Erzurum'da 'Gülümseyen-Down Kafe' Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 'Gülümseyen-Down Kafe' Açıldı - Son Dakika
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