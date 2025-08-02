Eskişehir'in en önemli simgesi görenleri hayrete düşürdü.
Kentin en bilinen noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın su seviyesi henüz bilinmeyen sebeple azaldı.
Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi.
Porsuk Çayı'nın yatağının boşalmasıyla oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi.
Son Dakika › Yaşam › Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı - Son Dakika
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