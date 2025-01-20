Esnek çalışmanın detayları ortaya çıktı! Milyonlarca kişiyi etkileyecek

Yaşam

Hükümet; ücretten, çalışma saatine, esnek çalışma modelinden, haftalık ve yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

ESNEK ÇALIŞMA NASIL İŞLİYOR?

Esnek çalışma, çalışanlara nerede, ne zaman ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla söz hakkı veren bir çalışma düzeni olarak biliniyor. Esnek çalışma seçeneklerine sahip bir şirket, haftada beş gün yerinde çalışmak yerine, çalışanlarının haftanın bir bölümünde uzaktan çalışmasına izin verebilir.

KİMLER ESNEK ÇALIŞMADAN YARARLANABİLECEK?

Esnek çalışma modeli ile ilgili çalışmalar sürüyor. AK Parti esnek çalışmaya yönelik yeni tanım getirecek yasal düzenleme hazırlığı yapıyor. Esnek çalışma modelinin hangi iş gruplarını kapsayacağı kanunla tek tek tanımlanacak. Belli meslek gruplarını kapsayacak esnek çalışma modeli ile ilgili önümüzdeki günlerde işveren temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile görüşülecek.

ESNEK ÇALIŞMA YENİDEN TANIMLANACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti kaynakları, son günlerde esnek çalışma modeli ile ilgili haberlerde çalışma saatlerinin kısaltılacağına yönelik ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını, kamuda çalışma saatlerinin kısaltılmasının söz konusu olmadığını belirtti. İş Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile 'esnek çalışma' yeniden tanımlanacak. Esnek çalışma tam gün mesai yapmayan, yarım gün çalışan, haftanın belli günleri çalışan, kısa vadeli işler yapan. Geçici çalışan gibi grupları kapsayacak. Esnek çalışma modeli genele değil, kişiye özgü uygulanacak.

BAZI BAŞLIKLAR ÖNE ÇIKIYOR

Belli meslek gruplarını kapsayacak 'esnek çalışma modeli' ile "uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" başlıkları üzerinde duruluyor.

Esnek çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam ediyor.

ESNEK ÇALIŞMA BİRÇOK ÜLKEDE UYGULANIYOR

Esnek çalışma sistemi kapsamında birçok ülkede çalışma saatleri düştü. Dominik Cumhuriyeti'nde hükümet, gönüllü deneme süreci kapsamında çalışma saatlerinin 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söylemişti. Bu kapsamda şirketler genellikle hafta içi her gün 8 saat ve cumartesi günleri de 4 saat çalışıyor ancak haftada 44 saatten fazla olmadığı sürece saatleri istedikleri gibi günlere yayabiliyorlar.

İngiltere 2023'te dünyanın en büyük dört günlük çalışma haftası denemesini başlatmış ve olumlu sonuçlar almıştı. Bazı ABD şirketleri de daha kısa çalışma haftasına geçiş yaparken, Şili'de haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren bir yasa tasarısını onaylanmıştı.